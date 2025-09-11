UP: इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर धार्मिक नफरत फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने अकबर को किया गिरफ्तार

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में सोशल मीडिया पर नफरत और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले पर बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने हैदरी दल नामक संगठन के मास्टरमाइंड अकबर खान को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, अकबर खान मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला है और वह लंबे समय से इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर कई फर्जी अकाउंट्स चलाकर लोगों, खासकर मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था.

एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया, अकबर खान हैदरी दल नाम से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई अकाउंट्स बनाकर नफरत फैलाने वाली पोस्ट और वीडियो डालता था. इन अकाउंट्स पर लाखों की संख्या में फॉलोवर थे. मुल्जिम पोस्ट्स के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने, फेक न्यूज फैलाने और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने जैसा काम करता था.

पुलिस ने पहले भी हैदरी दल से जुड़े पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उन पर आरोप था कि वे भी इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक नफरत फैलाने का काम कर रहे थे. पुलिस ने उन अकाउंट्स को ट्रेस कर मेटा को रिपोर्ट भेजकर बंद कराया. हालांकि कुछ खाते दोबारा सक्रिय हो गए थे, जिनसे संदर्भहीन और भ्रामक खबरें साझा की जा रही थीं.

क्यों हुई गिरफ्तारी

दरअसल, इस मामले को लेकर 3 सितंबर को थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मुकदमे के आधार पर जब पुलिस ने हैदरी दल ऑफिशियल अकाउंट्स को ट्रेस किया, तो पता चला कि ये खाते मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से ऑपरेट किए जा रहे हैं. इसके बाद पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर अकबर खान को गिरफ्तार किया. एसपी सिटी के मुताबिक, यह गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोपी ही वह व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले अकाउंट को हैंडल कर रहा था. उसके द्वारा डाली जाने वाली पोस्ट्स से समाज में नफरत फैल रही थी और कई युवाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था.

पहले भी हुई कार्रवाई

बरेली पुलिस ने इससे पहले हैदरी दल से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, फेक न्यूज फैलाने और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में कार्रवाई की गई थी. पुलिस ने बताया कि इन मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से सहयोग लेकर अकाउंट्स बंद कराए गए.