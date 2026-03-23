“हाजिर हो DM-SSP”, नमाज़ियों को जेल भेजने पर भड़का इलाहाबाद हाईकोर्ट, आज होगी अहम सुनवाई

Bareilly News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में एक निजी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में आज एक अहम सुनवाई होनी है, जिसके दौरान बरेली के DM और SSP को कोर्ट के सामने खुद पेश होने का निर्देश दिया गया है. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए अगली तय तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर दोनों अधिकारी 23 मार्च को पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए जा सकते हैं.

दरअसल, याचिकाकर्ता तारिक खान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनके घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसे पुलिस ने जबरन रोक दिया और बाद में नमाजियों के खिलाफ कार्रवाई की. याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस की यह पूरी कार्रवाई गैर-कानूनी और असंवैधानिक थी, क्योंकि यह घटना एक निजी परिसर के अंदर हुई थी.

कोर्ट ने लगाई DM-SP को फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बरेली के DM और SP को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी निजी परिसर के अंदर नमाज पढ़ने या धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं होती है. इसके बावजूद, कोर्ट ने पुलिस के दखल और उसके बाद की गिरफ्तारियों को अपने आदेशों की सरासर अवहेलना माना है. कोर्ट ने आगे कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक आदेशों का पालन न करना 'कानून के शासन' का उल्लंघन है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी. साथ ही कोर्ट ने DM और SSP को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

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क्या है पूरा मामला

बरेली में जुमे के दिन एक निजी घर में नमाज पढ़े जाने के बाद एक विवाद खड़ा हो गया. एक हिंदू संगठन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नमाज़ियों और मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया. जबकि कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए. अपने निर्देशों की अवहेलना करते हुए की गई इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, अदालत ने इसे अपने आदेशों की स्पष्ट अवमानना ​​माना है.

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