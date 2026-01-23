Basant festival: नफरत की आंधी में मोहब्बत के दीये की रौशनी के मानिंद है दरगाहों और मजारों में बसंत का जश्न

नई दिल्ली: दिल्ली के हज़रत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और आगरा के आस्ताना हज़रत मैकश ख़ानक़ाह-ए-क़ादरिया नियाज़िया सहित मुल्क के दीगर दरगाहों और खानकाहों पर निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ बसंत का उत्सव मनाया गया. दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह एक बार फिर बसंत के रंगों और उल्लास में डूब गई, जहाँ सदियों पुरानी परंपरा के तहत शुक्रवार को बसंत उत्सव ने भक्ति, प्रेम और सूफीज्म के माहौल को ताज़ा कर दिया. 23 जनवरी की शाम को दरगाह का हर के अहाते का हर गोशा पीले फूलों, खुशबू और दीयों से रौशन था. जायरीन बसंती लिबास पहनकर दरगाह पर अपनी खिराजे अकीदत पेश करने पहुँचे थे, जबकि यहाँ की फिजाओं में सूफी नज़्म, नात और मनकबत की गूंज दिल और दिमाग दोनों को मुअत्तर कर रही थी.

इस समारोह के दौरान मुल्क में अमन-शांति, आपसी भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई. हर तरफ प्यार, करुणा, सहनशीलता (रवादारी) और इंसानियत का पैगाम सुनाई दिया, जो सूफी परंपरा की असली पहचान है.

इस मौके पर दरगाह के चीफ इंचार्ज हाजी काशिफ अली निज़ामी ने कहा कि बसंत की परंपरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया (RA) के वक़्त से चली आ रही है, जिसका ख़ास मकसद लोगों के बीच प्यार, मेलजोल और भाईचारा बढ़ाना है. उन्होंने आगे कहा कि अलग-अलग धर्मों और वर्गों के लोगों का शामिल होना इस बात का सबूत है कि निज़ामुद्दीन औलिया (RA) दरगाह आज भी दिल्ली की गंगा-जमना तहज़ीब की जीती-जागती निशानी और मिसाल है. बसंत की इस रूहानी शाम ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि सूफी दरगाहें नफरत के दौर में भी प्यार के दीये जलाए रखती हैं.

दूर- दूर से आये अकीदतमंदों ने कहा कि बसंत सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का एक ज़रिया है. हम यहां सिर्फ उत्सव में शामिल होने नहीं आए हैं, बल्कि देश में शांति और एकता के लिए दुआ करने आए हैं.

आगरा की तहज़ीब, सूफियाना रिवायत और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक ख़ूबसूरत रंग सूफी जश्न-ए-बसंत में देखने को मिला. आस्ताना हज़रत मैकश ख़ानक़ाह-ए-क़ादरिया नियाज़िया, मेवा कटरा, सेब का बाज़ार, आगरा में बसंत के मौके पर रूहानियत, संगीत और साहित्य एक साथ सांस लेता नज़र आया. यह जश्न सिर्फ एक मौसमी उत्सव नहीं,बल्कि सूफी परंपरा,सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है. यहाँ की सूफी बसंत की परंपरा लगभग 750 साल पुरानी है.

दरगाहों पर कैसे शुरू हुआ बसंत उत्सव

ऐसा माना जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब-ए-इलाही (रज़ि) अपने भांजे ख़्वाजा तकीउद्दीन नूह के बेवक्त इंतकाल हो जाने के बाद गहरे ग़म में डूब गए थे. अपने मुर्शिद के चेहरे पर मुस्कान लौटाने के लिए उनके प्रिय मुरीद हज़रत अमीर ख़ुसरो ने बसंत पंचमी की रिवायत को सूफी परंपरा से जोड़ने का सुझाव दिया था. पीले कपड़े पहन,हाथों में सरसों के फूल लेकर "सकल बन फूल रही सरसों” गाते हुए जब अमीर ख़ुसरो दरगाह पहुंचे, तो उसी दिन से दरगाह-ए-निज़ामुद्दीन में बसंत मनाने की परंपरा शुरू हुई थी.

आगरा और बसंत की बात हो और नज़ीर अकबराबादी का ज़िक्र न हो — ऐसा मुमकिन नहीं.

नज़ीर ने होली, दिवाली, ईद, शब-ए-बरात — हर त्योहार पर लिखा,लेकिन बसंत पर उनकी रचनाएं बसंत की पहचान बन गईं. आगरा में नज़ीर का मज़ार वर्षों तक बसंत उत्सव का केंद्र रहा. बज़्म-ए-नज़ीर 1930 से आज तक नज़ीर के मज़ार पर बसंत मनाती आ रही है. यही वजह है कि नज़ीर और बसंत — आगरा की साझी साहित्यिक विरासत बन गए.

कार्यक्रम में सिलसिला-ए-चिश्तिया हज़रत ख़्वाजा गरीब नवाज़ और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने बसंत पर हाज़िरी देकर ख़िराज-ए-अक़ीदत पेश की. हज़रत शाह नियाज़ बे-नियाज़ क़ादरी चिश्ती (रज़ि) और उनके जानशीनों के बसंती कलाम सूफियाना रंग में डूबे नज़र आए.

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दोनों के ज़माने से यहाँ पर बसंत उत्सव मनाया जाता रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा शरीफ में होली मानाने का भी रिवाज है. दरगाह, खानकाह के दरवाज़े सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खुले रहते थे, जहाँ हर पर्व- तौहार का पूरे भक्ति भाव से आयोजन होता था. ये परम्परा आज भी कई जगहों पर जिंदा है, जो असली हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं.

