Assam CM Himanta Biswa Sarma on Osama Shahab: बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के पहले फेज के मतदान का आज आखिरी दिन है. 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है. इस बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा राजद के रघुनाथपुर से कैंडिडेट और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पर जमकर हमला किया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:55 PM IST

"हर मुसलमान में दिखता है लादेन", असम CM ने ओसामा पर दिया बयान, मच गया बवाल

Assam CM Himanta Biswa Sarma on Osama Shahab: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा. 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है. इसमें राज्य के सबसे हॉट सीट सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा पर भी मतदान होना है. वहीं, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी आज चुनावी मैदान में उतरे और सीवान में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे.

हिमंत बिस्वा सरमा ने सीवान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रघुनाथपुर से राजद कैंडिडेट और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर जोरदार कटाक्ष किया. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश भगवान राम, भगवान कृष्ण और मां जानकी का है, यह देश ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं सकता है. 

उन्होंने कहा कि जब मुझे बताया गया कि मुझे यहां आना है, तो मेरे मन में आया कि वहां मुझे राम, सीता और लक्ष्मण सभी के दर्शन होंगे. लेकिन मुझे बताया गया कि राम, सीता और लक्ष्मण तो हैं लेकिन ओसामा भी है. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद, हमारे देश में जितने ओसामा बिन लादेन हैं, सबको एक-एक करके खत्म करना है.  उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि भले ही ये छोटे ओसामा हों, लेकिन इन्हें इसी चुनाव में खत्म कर देना है. उन्होंने असम की चर्चा करते हुए कहा कि हम लोगों ने बिहू के डांस में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है; हमें इस कलंक को मिटाना होगा. यह मुश्किल नहीं है. जो दिखने में है, वैसा नहीं है.

लालू यादव पर बोला हमला
उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो लोगों को लगता था कि लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, राम मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन इस देश ने दिखा दिया कि अगर इस देश में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हैं, तो इस देश में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी हैं। जब देश के लोग सोच लें, तो बाबर मिट जाते हैं, औरंगजेब समाप्त हो जाते हैं. 

असम के सीएम ने नीतीश कुमार की तारीफ की
असम के सीएम ने नीतीश कुमार सरकार को सुशासन बताते हुए कहा कि आज महिलाओं के सभी खाते में 10 हजार रुपये देने का काम किया. जब मुझे जानकारी मिली, तो मैंने भी यहां के अधिकारियों के साथ बात की और जानकारी ली. आज असम में भी यह योजना लागू कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार ने रास्ता दिखाया और हम उसी के रास्ते पर चल पड़े हैं. यही सुशासन की बुनियाद होती है. ऐसी योजना पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं. उन्होंने जंगलराज को लेकर भी राजद नेताओं पर निशाना साधा. लालू यादव ने शहाबुद्दीन के साथ मिलकर जंगलराज लाया और अब तेजस्वी ओसामा के साथ मिलकर उसी रास्ते पर जाने वाले हैं.

'हर मुसलमान में दिखता है लादेन'
इस बीच, असम के मुख्यमंत्री के बयान से राज्य में सियासी घमासान मच गया है. पत्रकार शम्स अज़ीज ने कहा कि भाजपा नेताओं को हर मुसलमान ओसामा बिन लादेन नज़र आता है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा तो उससे भी ज़्यादा देखते हैं. उन्हें हर मुसलमान घुसपैठिया, आतंकवादी और न जाने क्या-क्या नज़र आता है. यह कोई नई बात नहीं है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो ज़हर उगला है, वही उनकी सत्ता का आधार है.

