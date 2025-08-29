नवरात्र पर मांस तो 'ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुस्लिम समुदाय ने की बड़ी मांग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2901697
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

नवरात्र पर मांस तो 'ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुस्लिम समुदाय ने की बड़ी मांग

Eid Milad-un-Nabi Dry Day Demand: भीलवाड़ा में मुस्लिम समुदाय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक ज्ञापन सौंपकर ईद मिलादुन्नबी को शुष्क दिवस घोषित करने की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि पिछली सरकारों ने इस मांग का सम्मान किया था, लेकिन वर्तमान आबकारी नीति में इसे शामिल नहीं किया गया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:15 PM IST

Trending Photos

नवरात्र पर मांस तो 'ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुस्लिम समुदाय ने की बड़ी मांग

Eid Milad-un-Nabi Dry Day Demand: पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 1500 साल होने पर देशभर में जश्न-ए-मिलादुन्नबी की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं. इस बीच भीलवाड़ा में मुस्लिम समजा के लोगों ने राजस्थान सरकार से ईद मिलादुन्नबी के दिन शराब की दुकानें बंद रखने की मांग की है. कांग्रेस शहर महासचिव निसार सिलावट की अगुआई में समुदाय के लोगों ने जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वित्तीय साल 2025-26 के लिए जो नई आबकारी नीति जारी की गई है, उसमें सिर्फ कुछ विशेष दिनों को ही Dry Day घोषित किया गया है. इनमें गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी), महावीर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती शामिल हैं. इन मौकों पर पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहती हैं. मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उन्होंने कई बार लोकतांत्रिक तरीके से मांग उठाई है कि ईद मिलादुन्नबी को भी ड्राई डे घोषित किया जाए. 

मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से इस मांग को मानते हुए आदेश संख्या P4(17) वित्त/आब/2004 जारी किया गया था और राजस्थान में इस दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती थी लेकिन सरकार बदलने के साथ ही यह फैसला रद्द कर दिया गया. समुदाय का इल्जाम है कि यह न सिर्फ उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है बल्कि शांति और भाईचारे के उस संदेश के भी खिलाफ है, जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पैगंबर का संदेश और शराब पर रोक
ज्ञापन में आगे कहा गया कि ईद मिलादुन्नबी हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है. उन्होंने हमेशा इंसानियत, भाईचारे और शांति का पैगाम दिया. पैगंबर ने शराब और नशे को हराम बताया और कहा कि यह समाज में व्याप्त सभी बुराइयों की जड़ है. इसी वजह से ईद मिलादुन्नबी पर देशभर में मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने पर जुलूस और जलसे निकालता है. राजस्थान के सभी जिलों और शहरों में भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. ऐसे मौके पर शराब की दुकानें खुली रहने से धार्मिक माहौल प्रभावित हो सकता है.

अंडे और मांस की बिक्री पर रोक
गौरतलब है कि राजस्थान में पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के मौके पर अंडे और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी. सरकार ने इसके लिए एक आदेश जारी किया था. इस आदेश का असर भी देखने को मिला था. 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राज्य में अंडे और मांस की बिक्री पर रोक लगी हुई है. इससे पहले भी नवरात्र के मौके पर भी मांस की बिक्री पर भी रोक लगी थी.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Eid Milad un Nabi Dry Day DemandRajasthan

Trending news

Eid Milad un Nabi Dry Day Demand
नवरात्र पर मांस तो ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुसलमानों की बड़ी मांग
Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma
'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा
Uttarakhand news
हरिद्वार में मुतवल्ली ने खुद क्यों ढहा दी मजार? डीएम बांध रहे तारीफ के पुलिंदे
Asaduddin Owaisi on Sambhal Report
'मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म.., संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के ओवैसी
Muzaffarpur News
AK-47 तस्करी केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, मंज़ूर खान उर्फ बाबू भाई गिरफ्तार
Pakistan News
मलाला के रास्ते पर वजीरिस्तान की लड़कियां; सड़कों पर उतरकर माँगा तालीम का हक
Saudi Arabia on 9/11 Attacks
दोस्त-दोस्त न रहा; अमेरिका में सऊदी अरब पर चलेगा 9/11 हमलों का मुकदमा
Sambhal Report
सियासी दस्तावेज़ है संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट; स्थानीय मुसलमानों ने जताया अविश्वास
bihar chunav 2025
कभी था मुस्लिम नेता का दबदबा, अब हरसिद्धि में खिल रहा है कमल; जानें 2025 का समीकरण
UP News
गाजियाबाद में इंस्टा रील्स की दीवानगी से घर बर्बाद ; पति पर चाकू से किया हमला
;