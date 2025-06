Gym में मुसलमानों की दी एंट्री, तो..., भोपाल में पुलिस ने जिम मालिकों को दी धमकी!

Bhopal Gym News: देश में बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने ऐसे नफरत भरे भाषण दिए हैं कि इसका असर गांव-कस्बों तक फैल गया है. अब नफरत का स्तर इतना बढ़ गया है कि पुलिस भी इसकी चपेट में आ गई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी जिम मालिक को चेतावनी दे रहा है कि वह अपने जिम में मुसलमानों को न घुसने दे. यह वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर का बताया जा रहा है. यह घटना 28 मई की बताई जा रही है.

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभियान चलाया गया. इस दौरान कई जिम पर छापेमारी की गई. इस दौरान पुलिस ने भोपाल के अयोध्या नगर में एक जिम मालिक को धमकाया. वीडियो में पुलिसकर्मी कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिसकर्मी जिम मालिक को धमका रहा है कि जिम मालिक किसी भी मुस्लिम ट्रेनर और फ्रीलांसर को एंट्री न दे.

On May 28, in Ayodhya Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, police warned a gym owner not to allow any Muslim individual on the premises after accompanying Vishva Hindu Parishad-Bajrang Dal extremists who raided the gym over the presence of Muslim trainers and freelancers. pic.twitter.com/c171airRiQ

— Mohd Shahnawaz Hussain (@Mohd_S_Hussain) May 29, 2025