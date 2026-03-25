AIMIM ने हासिल की BJP पर बढ़त; बदजुबान और साम्प्रदायिक नेता को पार्टी से निकाला!

AIMIM leader Tauqeer Nizami Expelled: रमजान में मुस्लिमो को मुस्लिमो से खरीदी करने की अपील करने वाले नेता तौकीर निजामी को ओवैसी ने AIMIM पार्टी से निष्कासित कर दिया. पार्टी से साफ़ किया है कि AIMIM संवैधानिक मूल्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और धर्म या समुदाय के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव, बंटवारे या आर्थिक बहिष्कार का समर्थन नहीं करती है.
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नई दिल्ली: भाजपा नेता अक्सर समाज में विभाजन पैदा करने वाले और साम्प्रदायिक बयान देते रहते हैं, लेकिन पार्टी आला कमान शायद ही अपने किसी नेता को इस गलती के लिए सज़ा दी हो. भाजपा उलटे ऐसे नेताओं को पहले से और बड़ी ज़िम्मेदारी सौंप देती है. इसी लालच में भी कई नेता गलत बयानी और सांप्रदायिक बयान देते हैं.
भाजपा की ही तरह सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नेताओं पर साम्प्रदायिक बयान या लूज टॉक करने के आरोप लगते रहते हैं, और ये न सिर्फ आरोप हैं बल्कि पार्टी के नेता ऐसा करते भी हैं. इसलिए कुछ लोग AIMIM को भाजपा की बी-टीम बताने और मानने से भी इनकार नहीं करते हैं. लेकिन AIMIM ने अपने एक नेता के खिलाफ जो एक्शन लिया है, उससे इस पार्टी को भाजपा जैसी पार्टी या उसकी बी टीम बताने वालों को निराशा हाथ लग सकती है.
AIMIM ने साम्प्रदायिक बयान देने वाले अपने एक नेता को पार्टी से ये कहकर बाहर कर दिया है कि ये पार्टी का लाइन नहीं है. पार्टी ऐसे विचारों को मान्यता नहीं देती है, और न ही साम्प्रदायिक राजनीति करती है.
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दरअसल, कुछ दिनों पहले भोपाल में AIMIM के एक नेता तौकीर निजामी ने ईद पर मुसलमानों को मुसलमानों से ही सामान खरीदने की सलाह दी थी. उन्होंने दलील दी थी कि इससे मुस्लिम समाज का भला होगा. उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. निजामी ने ये बयान इसलिए दिया था, क्योंकि भोपाल में ही कई हिन्दू त्यौहारों के पहले भाजपा या संघ से जुड़े नेताओं ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने और हिन्दू ग्राहकों को हिन्दू दुकानदारों से ही खरीदारी करने की सलाह दे चुके हैं. सार्वजनिक सभाओं, भाषणों से लेकर बैनर- पोस्टर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक में ऐसे सन्देश और अपील किये जाते रहे हैं.
तौकीर निजामी ने जब ये बयान दिया तो पूरे मुस्लिम समाज ने उनके बयान और अपील की आलोचना की थी.निजामी का बयान इस्लाम और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक नहीं है. ये सामाजिक विभेद को बढाने वाला बयान था.
तौकीर निजामी की ये पहली गलती नहीं थी. इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों के तीन टाइप बताए थे. एक वो जो जूते चाटने वाले हैं.तौकीर निज़ामी के मुताबिक, वे मुसलमान जो कांग्रेस पार्टी में हैं, वे जूते चाटने वाले मुसलमान हैं. दूसरी प्रजाति जूते खाने वाले मुसलमानों की है. वो मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टीमें हैं, वे जूते खाने वाले हैं, तीसरी किस्म जूते मारने वाले यानि AIMIM से जुड़े मुसलमान हैं.
पार्टी ने अपने नोटिस में कहा, "यह फॉर्मली बताना है कि मिस्टर तौकीर निज़ामी ने हाल ही में एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को सिर्फ़ मुसलमानों से ही सामान खरीदना चाहिए. पार्टी ने इस स्टेटमेंट को सीरियसली लिया है. इस तरह के कमेंट्स गैर-ज़िम्मेदाराना, भड़काने वाले और बांटने वाले हैं. ये न सिर्फ़ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं, बल्कि भारत के संविधान की स्पिरिट के भी खिलाफ हैं, जो सभी नागरिकों के बीच बराबरी, इंसाफ और कम्युनिटी के बीच तालमेल बनाए रखता है.
AIMIM संवैधानिक मूल्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और धर्म या समुदाय के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव, बंटवारे या आर्थिक बहिष्कार का समर्थन नहीं करती है.
अनुशासनहीनता और पार्टी के सिद्धांतों के उल्लंघन के इस काम को देखते हुए, पार्टी लीडरशिप ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. इसलिए, श्री तौकीर निज़ामी को तुरंत प्रभाव से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया जाता है. पार्टी आगे साफ़ करती है कि समाज में फूट डालने वाले किसी भी संविधान-विरोधी काम या बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे संगठन में उनका कोई भी पद या रुतबा हो.
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