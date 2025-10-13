Advertisement
सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाले पर भुवनेश्वर पुलिस का शिकंजा, एक गिरफ्तार

Bhubaneswar News: सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलने के बीच भुवनेश्वर पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने आरोपियों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाले पर भुवनेश्वर पुलिस का शिकंजा, एक गिरफ्तार

Bhubaneswar News: ओडिशा के भुवनेश्वर-कटक पुलिस आयुक्त सुरेश देव दत्ता सिंह ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. कमिश्नरेट पुलिस ने इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है.

भुवनेश्वर-कटक पुलिस आयुक्त ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से पुलिस सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली और भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है. इस दौरान 500 से अधिक आपत्तिजनक पोस्ट को हटाया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं. उन्होंने कहा कि कई यूजर्स, जिन्होंने अनजाने में ऐसी सामग्री शेयर की थी, अब अधिक सतर्क हो गए हैं. पुलिस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नजर बनाए हुए है. जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आयुक्त ने बताया कि 9 अक्टूबर को राधामाधव दास की शिकायत पर जगतसिंहपुर के बिरिडी पुलिस क्षेत्र से अरशद अली नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. अली की पोस्ट सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली और आपत्तिजनक पाई गई थी. हालांकि, उन्होंने बाद में माफी मांगी, लेकिन तब तक उनकी पोस्ट वायरल हो चुकी थी. अरशद अली के खिलाफ आईटी अधिनियम, अभद्र भाषा और राष्ट्रीय एकता को भंग करने से संबंधित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आयुक्त सिंह ने इस दौरान खांटापाड़ा इलाके में पारिवारिक विवाद के बाद अपने भतीजे को गोली मारने के एक और मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि आरोपी परिवार के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है. सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाकर कार्रवाई कर रहा है.

