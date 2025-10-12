कभी रामविलास ने मुस्लिम CM की मांग कर लालू युग का किया अंत, अब चिराग करेंगे नीतीश को सत्ता से बेदखल?

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और सभी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं. एनडीए में सीटों का बंटवारा भी हो गया है. भाजपा 101 सीटों पर, जदयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की लोजपा (R) 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की रालोद 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और एनडीए की सरकार सत्ता में है. हालांकि, बिहार में पहले भी गठबंधन सरकारें बनती रही हैं. बिहार में राजनीति लंबे समय से गठबंधन के इर्द-गिर्द घूमती रही है. सीटों के बंटवारे के बाद बिहार की सियासत में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या 2025 में नीतीश कुमार का वही हाल होगा, जो 2005 में लालू यादव का हुआ था?

दरअसल, साल 2005 में रामविलास पासवान ने लालू यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया था. अब 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले लोग पूछ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ भी वही करेंगे? सियासी एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर लोजपा (R) और बीजेपी के बीच तालमेल बना रहा तो नीतीश कुमार के लिए ये इलेक्शन बेहद मुश्किल साबित हो सकता है. इतिहास खुद को दोहरा सकता है. बस इस बार किरदार बदल चुके हैं, लेकिन सियासी स्क्रिप्ट वैसी ही लग रही है.

जेल जाने से पहले लालू यादव ने जुलाई 1997 में विधायक दल की बैठक में राबड़ी देवी को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया और सभी विधायकों ने राबड़ी देवी के नाम पर मुहर लगा दी, जिसके बाद 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. राबड़ी देवी साल 2005 तक सीएम रहीं. साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए और चौथी बार सत्ता में आने का सपना देख रही राजद सत्ता से दूर रह गई. इस इलेक्शन में राजद भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन सरकार बनाने से काफी दूर रह गई थी.एनडीए भी सरकार बनाने से कोसों दूर था. इस चुनाव में देश के सबसे कद्दावर नेता रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा किंगमेकर बनकर उभरी थी. चूंकि रामविलास पासवान के पास पर्याप्त संख्याबल था, इसलिए वे जिस भी गठबंधन में शामिल होते, उसकी सरकार बन जाती.

राम विलास पासवान के मुस्लिम हितैषी

दरअसल, रामविलास पासवान ने 2005 के इलेक्शन में खुद को मुस्लिमों का सच्चा हितैषी साबित करने के लिए एक स्टैटजी अपनाई. MY समीकरण पर आधारित राजनीति में उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी को चुनौती दी. रामविलास पासवान मकसद यह था कि अगर राजद और लोजपा के बीच समझौता नहीं हुआ, तो सरकार किसी और गठबंधन के साथ बने. लेकिन इस स्टैटजी का परिणाम उल्टा हुआ. पासवान सत्ता में तो नहीं आए और लालू यादव और उनकी पार्टी राजद बिहार में सत्ता से बाहर हो गई.

ऐसे हुआ था बिहार में लालू युग का अंत

बिहार विधानसभा इलेक्शन 2005 में राजद को 75 सीटों पर जीत मिली थी. जबकि कांग्रेस ने 84 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 10 सीट जीतने में कामयाब हुआ था. वहीं, बीजेपी को 37 सीटें मिलीं और जेडीयू को 55 सीटें. लेकिन LJP ने 29 सीटें जीतकर किंगमेकर बन गई. इस परिस्थिति में अगर रामविलास पासवान ने लालू यादव को समर्थन दिया होता तो राजद, लेफ्ट, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी. लेकिन पासवान ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने अपनी शर्त रखी और मुस्लिम मुख्यमंत्री के बिना राजद को समर्थन देने से इंकार कर दिया. आलम यह हुआ कि पासवान के 29 विधायकों में धीरे-धीरे 12 विधायक टूटने के कागार पर पहुंच गए और आखिर में रामविलास पासवान ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई और राज्यपाल ने इस पर सहमति दी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. इसके साथ ही लालू युग का भी अंत हो गया.

क्या नीतीश युग का हो जाएगा अंत

राष्ट्रपति शासन और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2005 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान, नीतीश कुमार मुसलमानों को लामबंद करने और सत्ता में आने में सफल रहे. इसने बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की. अगर रामविलास पासवान ने लालू यादव के सामने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री की शर्त न रखी होती, तो शायद नीतीश कुमार बिहार में इतनी मज़बूती से सत्ता में नहीं आ पाते. नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और राजद सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है. ऐसे में बिहार के सियासत पर बारीकी से नजर रखने वाले इस बात का अशंका जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा और नीतीश युग का भी अंत हो सकता है.

चिराग नीतीश के साथ कर देंगे खेला

सियासी एक्सपर्ट का दावा है कि नीतीश कुमार की पकड़ राज्य पर धीरे-धीरे कमजोर हो रही है. इस बार बीजेपी ने 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को देकर बड़ा दांव खेला है. लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100 फीसद रहा है, जिससे बीजेपी को उम्मीद है कि विधानसभा इलेक्शन में वह बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी. इसके अलावा, नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी तीसरे स्थान पर रहेगी. जबकि हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है. जेडीयू के समर्थन के बिना बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी. हालांकि, चिराग पासवान नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर उन पर हमला बोलेंगे और इसका फायदा उठाकर बीजेपी जेडीयू को अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब हो जाएगी, जिससे बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा और बिहार में नीतीश युग का अंत हो जाएगा.