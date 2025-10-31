Bihar: जनसुराज ने ढाका में BJP का बिगाड़ा खेल, जीत के करीब हैं मुस्लिम कैंडिडेट!

Dhaka Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बस 7 दिन बचे हैं. पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार 4 नवंबर को थम जाएगा और 6 नवंबर को वोटिंग होगी. इस मतदान के बाद हज़ारों उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी. जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, सियासी दल वोटरों को लुभाने के लिए वादे और जीत के दावे कर रहे हैं. इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कि पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार की स्थिति मजबूत है और क्या वे जीत सकते हैं. आइए बताते हैं.

ढाका विधानसभा चुनाव 2025

ढाका विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर पूर्व राज्यसभा सांसद के बेटे मरहूम मोतिउर रहमान के बेटे फैसल रहमान चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी से ढाका के मौजूदा विधायक पवन कुमार जयसवाल चुनावी मैदान में हैं. वहीं, जनसुराज ने डॉ.एल बी प्रसाद को टिकट दिया है. ढाका विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है. ढाका विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण चिलस्प हो गया है. बिहार का सबसे हॉट सीटों में एक इस सीट को भी हॉट सीट माना जा रहा है.

ढाका विधानसभा में कितने हैं मुसलमान

ढाका विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी और तब से अब तक 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. शुरुआती दशकों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन बदलते वक्त के साथ जदयू और बीजेपी के गठबंधन का ढाका विधानसभा सीट पर कब्जा हो गया. बीच में राजद कैंडिडेट फैसल रहमान ने साल 2015 में जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2020 के चुनाव में उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी. ढाका विधानसभा में मुसलमानों की तादात 1,02,755 है, जबकि 31,951 अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत

साल 2020 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी कैंडिडेट पवन जयसवाल 99,792 वोट हासिल हुए थे. यानी बीजेपी कैंडिडेट को 48.01% फीसद वोट मिले थे. जबकि राजद के कैंडिडेट फैसल रहमान 89,678 वोट मिली थे. करीब राजद के कैंडिडेट को 43.15% वोट मिले थे. वहीं, आरएलएसपी को सिर्फ 5 फीसद ही वोट मिले. साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी पर 12,818 बढ़त बनाई थी.

बीजेपी के वोट में सेंधमारी

ढाका के स्थानीय पत्रकारों का मानना ​​है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी उम्मीदवार पवन जायसवाल को उनकी व्यक्तिगत छवि के कारण वोट दिया था. यही वजह है कि फैसल रहमान लगभग 10,000 वोटों से हार गए. हालांकि, यह चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है. जनसुराज ने डॉ. एल.बी. प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है. जनसुराज उम्मीदवार की ढाका विधानसभा में मज़बूत पकड़ है और वे भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं. माना जा रहा है कि भाजपा विधायक के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और मुसलमान इस चुनाव में राजद उम्मीदवार को भारी वोट देंगे. इससे भाजपा के वोट शेयर में सेंध लगेगी. इसी वजह से फैसल रहमान जीत के बेहद करीब हैं.