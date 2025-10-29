Advertisement
क्या अयोध्या से भी ज्यादा शुभ है ओसामा का 108 नंबर का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र?

Raghunathpur Vidhan Sabha Chunav 2025:: बिहार विधानसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप- प्रत्यारोप और प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुँच चुका है. 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में सिवान का रघुनाथपुर सीट सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीट बन गया है. यहाँ से दिवंगत और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा सहाब मैदान में हैं, जिनके विधानसभा सीट की संख्या 108 है. योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये संख्या सनातन धर्म में बेहद शुभ और पवित्र है. इसलिए ओसामा को यहाँ से हराना होगा, लेकिन विपक्ष ने भी योगी से पूछा है कि क्या ये सीट अयोध्या से भी ज्यादा शुभ है, जहाँ भाजपा लोकसभा का चुनाव हार गई थी? 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:20 PM IST

Raghunathpur Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख नज़दीक आते-आते सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार आक्रामक स्तर पर पहुँच गए हैं. भाजपा के तमाम  स्टार प्रचारकों ने बिहार में अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है. इन सब में ख़ास बात ये है कि NDA के लिए बिहार में प्रचार करने वाले सभी नेता और स्टार प्रचारक महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 'जंगलराज' की वापसी का खौफ बेचने के साथ-साथ पांच साल पहले मर चुके सिवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन और उसके बेटे ओसामा सहाब का भी डर बेच रहे हैं. 

गृहमंत्री अमित शाह अपने चुनावी सभा में कह चुके हैं कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा. उन्होंने कहा है कि हर हाल में ओसामा सहाब  को हराना होगा. 

वहीँ, बुधवार को एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा इलाके में दिवंगत बाहुबली नेता और सांसद शहाबुद्दीन के बेटे और राजद की तरफ से उमीदवार ओसामा सहाब को निशाने पर लेते हुए कहा कि राजद ने यहां से जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वह अपनी  खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है. नाम भी देखिए. जैसे नाम, वैसा काम करेगा ये आदमी.   

यहाँ योगी का इशारा ओसामा सहाब के नाम का आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के नाम से मिलने-जुलते होने की तरफ था. ओसामा मुसलमानों का एक बेहद कॉमन नाम होता है. जैसे हर अब्दुल कलाम नाम का मुसलमान APJ अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक और भारत का राष्टपति नहीं होता है, वैसे ही ओसामा नाम का हर मुसलमान ओसामा बिन लादेन की तरह आतंकवादी नहीं हो जाता है.  

हालाँकि, राजनीति में विरोधियों पर ऐसे हमले आम है, लेकिन इन हमलो की आड़ में नेता अपनी मर्यादाएं भी भूल जा रहे हैं.  योगी आदित्यनाथ ने ओसामा के रघुनाथपुर को एक शुभ सीट करार दिया है, और कहा है कि इसे हर हाल में जीतना होगा. यहाँ से भाजपा उमीदवार को जीताना होगा.. 

दरअसल, राजद ने सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा के जिस सीट से ओसामा सहाब को टिकट दिया है, उसका नम्बर 108  है. योगी ने कहा है कि 108 नंबर सनातन धर्म के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की हर हाल में जीत होनी चाहिए.

योगी के इस बयान पर विपक्ष के साथ- साथ पब्लिक भी ये सवाल उठा रही है कि भाजपा के लिए रघुनाथपुर इतना पवित्र आखिर कैसे हो गया है ? क्या सिर्फ विधानसभा का 108 नम्बर होने से ये अयोध्या से भी ज्यादा पवित्र जगह हो गया है? 

उल्लेखनीय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से चार माह पहले भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अयोध्या में आधे-अधूरे तैयारी के साथ राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया था, ताकि इससे पार्टी को चुनाव में फायदा हो, लेकिन चुनाव परिणाम ठीक विपरीत आये. एक तो देशभर में भाजपा की सीटें पिछली लोकसभा के मुकाबले में कम हो गई, वहीँ भाजपा अयोध्या सीट भी हार गई. यहाँ से सपा के उमीदवार ने जीत दर्ज की. ये भाजपा के लिए बेहद शर्म की बात थी कि जिस अयोध्या के नाम पर वो लोकसभ में 2 से 300 सीटों पर पहुंची थी, उसी अयोध्या में पार्टी के उमीदवार लल्लू सिंह चुनाव हार गए.

विपक्षी नेताओं का कहना है कि योगी का ये कहना कि रघुनाथपुर का 108 नम्बर का विधानसभा सीट धार्मिक रूप से शुभ और पवित्र है, सनातन का अपमान है. उन्हें ऐसे बयानों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए..  

सिवान में राजद के नेता नईम सिद्दीकी कहते हैं, "अगर भाजपा के सामने दूसरी पार्टी का अल्पसंख्यक समुदाय का नेता खड़ा हो तो उसे टारगेट करना बेहद आसान हो जाता है. कहीं, न कहीं से शरिया, आतंकवाद, और जिहाद आदि से उसका कनेकशन जोड़ दिया जाता है. ओसामा सहाब के साथ यही हो रहा है. ओसामा सहाब शाहबुद्दीन का बेटा हैं, इस हकीकत को वो बदल नहीं सकते  है. लेकिन ओसामा सहाब की छवि अपने पिता से अभी तक बेहद अलग रही है. उनके खिलाफ दो मुक़दमे दर्ज हैं अभी. यानी वो आरोपी हैं अभी. अभी उन्हें कोई सजा नहीं हुई है, न जुर्म साबित हुआ है." 

ओसामा लंदन के मशहूर किंग्स कॉलेज से लॉ ग्रेजुएशन हैं. जाहिर सी बात है कि ओसामा का एडमिशन यहाँ योग्यता के आधार पर हुआ होगा, न कि उसके मरहूम पिता के किसी धौंस या धमकी से किंग्स कॉलेज ने एडमिशन दिया होगा! इलाके में ओसामा सहाब की अच्छी छवि और जनता का प्रेम ही है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सिटिंग विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा के लिए अपनी दावेदारी छोड़ दी है. 
 
अगर आपराधिक चरित्र और इतिहास की बात करें तो ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 37 फीसदी सांसद और विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलो में मुक़दमे दर्ज है. बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के साथ-साथ जदयू, लोजपा और भाजपा ने भी बाहुबलियों और पूर्व बाहुबली नेताओं के बच्चों को मैदान में उतारा है. बिहार को अपराध और भयमुक्त करने का दावा करने वाले नितीश कुमार की पार्टी जदयू से खुद बाहुबली नेता अनंत सिंह ताल ठोक रहे हैं.

मुन्ना शुक्ला, आनद मोहन, प्रभुनाथ सिंह और सूरज भान सिंह के बाल बच्चे भी चुनावी मैदान में अपने पिता के प्रभाव के दम चुनाव लड़ रहे हैं. 

