सीमांचल में ओवैसी चुनावी भाषण नहीं मजहबी तक़रीर करते हैं; तेजस्वी यादव सुन लें, तो डर से हो जाएंगे बेहोश!

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है. सभी सियासी पार्टियों ने चुनावी मुहिम में अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है. एक दूसरे पर वार-पलटवार भी तेज़ कर दिए हैं. सोमवार को AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जमकर हमला किया और उन्हें फेकू बताया. ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जितनी लंबी- लंबी फेंकते हैं, उतना कोई नहीं फेंकता. 15 लाख अकाउंट में आ जाएँगे. एक करोड़ नौकरी देंगे. आखिर बिहार में तीन तीन बार अवाम ने मोदी को मौका दिया.. लेकिन बदले में उन्होंने बिहार और सीमांचल की अवाम को क्या दिया?

ओवैसी ने मोदी को लेकर मजाकिया लहजे में कहा कि प्राधानमंत्री एक बार सऊदी अरब के दौरे पर थे.. वहां के शाह ने उन्हें एक तोप दिखाया. मोदी ने पूछा कि कितनी दूर तक गोला फेंकता है. वो शेख चालाक था, उसने कहा वल्लाह मोदी जी ये आपसे कम फेंकती है!

वहीँ, ओवैसी ने राजद के नेता तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उसे मोदी का साझीदार बताया.. और मुसलमानों से कहा कि राजद एक सांप की तरह है. इसे दूध मत पिलाओ.. ओवैसी ने तेजस्वी यादव को इंग्लिश में EXTREMIST लिखने का भी चैलेंज दिया. ओवैसी ने राजद और तेजस्वी पर इसलिए हमला किया क्यूंकि तेजस्वी ने एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि महागठबंधन में इसलिए नहीं लिया कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट हैं. ओवैसी ने कहा, तेजस्वी हमको चरमपंथी इसलिए बोलता है कि मैं दाढ़ी रखता हूँ, टोपी पहनता हूँ, नमाज पढता हूँ.. अपने रब की इबादत करता हूँ. किसी के आगे नहीं झुकता हूँ. मेरी बेटी कुरआन की तिलावत करती है.. मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मत हूँ.

ओवैसी ने तेजस्वी यादव को भागलपुर में दंगे के आरोपी को अवार्ड देने और आरएसएस के लोगों को टिकट देने का भी इलज़ाम लगाया. इस बीच लोग तालियाँ पीटते रहे और ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे.. ओवैसी अपने चुनावी सभाओं में एक सियासी नेता से ज्यादा एक इमाम की तरह तक़रीर करते नज़र आ रहे हैं. बरेलवी मौलाना की तरह चिल्लाते हैं, अपने हरीफ को दुशमन बताते हैं. उनपर जोर जोर से चिल्लाते हैं.. ओवैसी ने वोटर्स की नब्ज़ पकड ली है.. वो मुसलमानों और मजहब के मुद्दे उठाकर लोगों को इमोशनली ब्लैक मेल तो बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM सदर का ये पैंतरा उनके पक्ष में वोटिंग में कितना तब्दील हो पाता है?

