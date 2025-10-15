Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2963203
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

ओवैसी की AIMIM ने रावण के साथ मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा, तेजस्वी का बिगड़ेगा खेल

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है. इस बीच, एक तीसरा मोर्चा उभरता दिख रहा है, जिसमें एआईएमआईएम, एजेपी और एएसपी मिलकर एक नया गठबंधन, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (जीडीए) बना रहे हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:51 PM IST

Trending Photos

ओवैसी की AIMIM ने रावण के साथ मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा, तेजस्वी का बिगड़ेगा खेल

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत में 15 अक्टूबर, 2025 दिन बुधवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. किशनगंज में AIMIM पार्टी ने अपनी जनता पार्टी (AJP) के साथ पहले से चले आ रहे गठबंधन को मजबूत करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी (ASP) को भी अपनी साथ बना लिया है. इस नए इत्तेहाद का नाम रखा गया है- ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA).साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यह तीसरा मोर्चा बनेगा, जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए आवाज उठाने जा रहा है.

किशनगंज में AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीनों पार्टियां - AIMIM, ASP और AJP अब GDA के बैनर तले चुनाव लड़ेंगी. अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि हमारा गठबंधन मात्र 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. इसमें 35 सीटों पर AIMIM, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी. अख्तरुल ईमान ने कहा,हमारी मजबूरी है कि हमारा इत्तेहाद सिर्फ 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, इसमें 35 सीटों पर AIMIM, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तीनों पार्टीयां के एक साथ होने पर बिहार की राजनीति पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा. 

बिहार की अवाम को इस नये इत्तेहाद का इस्तेकबाल करना चाहिए, क्योंकि दलितों और पिछड़ों के साथ जो हकमारी हो रही है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए तीसरे मोर्चे से अब उन्हें बल मिलेगा, यह इत्तेहाद बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाहर भी इसका असर देखने को मिलेगा. यह गठबंधन महागठबंधन और NDA के अलावा तीसरा विकल्प बनेगा, अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सेक्युलर वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन मदद न मिलने से यह कदम उठाना पड़ा. AIMIM पहले ही 16 जिले के 32 सीटों पर अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें सीमांचल की कई सीटें शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, AIMIM के  तर्जुमान आदिल हसन ने कहा कि 2005 से लेकर आज तक बिहार में नफरत की सौदागरी हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्यारह साल से बिहार को धोका दिया है. आज बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बेरोजगारी और बदहाली की हालत है,जो आने वाले दिनों में बिहार की जनता जरूर जवाब देगी.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Bihar Election 2025aimim alliance

Trending news

Pakistan Afghanistan Attack
पाकिस्तान की कायराना हरकत, अफगानिस्तान में बिछीं मासूमों और नागरिकों की लाशें
Ghaziabad News
UP: BJP नेता अलीमुद्दीन और नफीस पर ED ने कसा शिकंजा, घर और ठिकानों पर छापेमारी
Iqbal Ansari on Premanand Maharaj Health
'अल्लाह से दुआ....', बाबरी मस्जिद के पक्षकार ने प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ
Sambhal news
संभल में मस्जिद और 80 मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
JDU Muslim Ticket Cut
मुसलमानों से नीतीश कुमार का क्यों हुआ मोहभंग; काट दिया 3 मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट?
Uttar Pradesh news
हातिम सराय गांव को HC से मिली बड़ी राहत; फिलहाल नहीं टूटेंगे मुसलमानों के घर
Bihar Assembly Election 2025
JDU ने भी मुस्लिम उमीदवारों से बनाई दूरी; क्या आर-पार खेलने के मूड में हैं नितीश ?
kerala school hijab controversy
केरल में हिजाब को लेकर तेज हुआ विवाद, SDPI ने सरकार से की बड़ी मांग
FIFA World Cup News
FIFA 2026: इजराइल का ऐसे काटा गया पत्ता; कतर और सऊदी टीम हुई क्वालीफाई
Tejashwi Yadav
Tejashwi कर रहे हैं Akhilesh Yadav जैसी गलती; मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा दावा