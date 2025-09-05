'ऋग्वेद है दुनिया की सबसे....', गर्वनर आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसा क्यों कहा?

Arif Mohammad Khan on Rigveda: बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने ऋग्वेद को दुनिया की सबसे पुराना ग्रन्थ बताया. राज्यपाल ने कहा कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है. इस ग्रंथ के बनने के समय तक दुनिया में कोई अन्य ग्रंथ मौजूद नहीं था. गवर्नर ने अपने भाषण में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महानता की तरफ भी इशारा किया और बताया कि ऋग्वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी अद्भुत स्रोत है.

इस मौके पर गवर्नर आरिफ खान ने कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विवादित ट्वीट “बी से बीड़ी - बिहार” पर भी करारा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मर्यादा और संयम से चलता है. अगर राजनीति में मर्यादा का सम्मान नहीं किया गया, तो जनता जरूर नोटिस लेगी और उसका जवाब भी देगी. उन्होंने साफ किया कि राजनीति में सीमाएं होती हैं और उन्हें तोड़ना लोकतंत्र की गरिमा के लिए नुकसानदेह है.

गवर्नर ने कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली लोकतंत्र के मंदिर हैं, जहां मर्यादा का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है. अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मर्यादा की हदें पार करेंगे, तो इसका असर देश के लोकतांत्रिक संस्थानों पर पड़ेगा. उन्होंने बताया कि संसद में कई नारे और विरोध प्रदर्शन ऐसे होते हैं जो मर्यादा से बाहर होते हैं. उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि कई नारे ऐसे होते हैं जिन्हें वह शब्दों में भी नहीं बता सकते.

आरिफ खान ने कहा, “बी से बीड़ी तो कुछ भी नहीं है. अगर राजनीतिक दल मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तो जनता इसका जरूर जवाब देगी. लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब सभी राजनीतिक दल संयम और मर्यादा के साथ काम करेंगे.” उनका यह बयान साफ करता है कि राजनीति में भाषा और व्यवहार पर अब सवाल उठ रहे हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार और भारत के अन्य हिस्सों में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मर्यादा का पालन करना जरूरी है. चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, सभी को नियमों और नैतिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए. गवर्नर ने जनता से भी अपील की कि वे सियासी दलों के व्यवहार पर नजर रखें और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखें. इस दौरान गवर्नर ने अपने तीखे अंदाज में कांग्रेस को नसीहत दी. उन्होंने कहा कि राजनीति में संयम और मर्यादा का पालन करना जरूरी है. अगर राजनीतिक दल केवल सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, तो इससे लोकतंत्र कमजोर होगा.

उन्होंने साफ किया कि जनता राजनीतिक दलों की ऐसी हरकतों को नोटिस करती है और जवाब भी देती है. गवर्नर ने यह भी बताया कि राजनीति में नारे लगाना और विरोध प्रदर्शन करना सामान्य बात है, लेकिन जब यह मर्यादा के खिलाफ हो जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे.