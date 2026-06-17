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बिहार में मदरसों पर छिड़ी रार, "जांच से ऐतराज नहीं, लेकिन बार-बार क्यों?"

Bihar Madrasa Investigation Row: बिहार में बार-बार मदरसों की जांच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. एक तरफ मदरसा संचालकों ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है, जबकि बिहार विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने पहले से जांच पूरी कर चुके हजारों मदरसों को दोबारा जांच से छूट देने की मांग की है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 17, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:37 PM IST
बिहार में मदरसों पर छिड़ी रार, "जांच से ऐतराज नहीं, लेकिन बार-बार क्यों?"
Image Credit: (फाइल फोटो)

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