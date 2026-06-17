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Bihar News Today: उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी शासित बिहार में मदरसों की जांच का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है. एक तरफ सरकार का कहना है कि जांच का मकसद तालीमी निजाम और काम का जायजा लेना है, वहीं दूसरी ओर मदरसा प्रबंधन और कुछ जनप्रतिनिधि यह सवाल उठा रहे हैं कि जिन संस्थानों की पहले ही जांच हो चुकी है, उन्हें बार-बार जांच के दायरे में लाने की क्या जरूरत है?
"मदरसों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से किसी को नहीं है ऐतराज"
सरकार के आदेश के बाद राज्य के कई मदरसों में हलचल देखी जा रही है. इसी बीच मदरसा फलाहुल मुस्लेमीन के सद्र मुफ़्ती अबूज़र का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मदरसे लंबे समय से तालीम और समाज सुधार का काम कर रहे हैं. मुफ़्ती अबूज़र के मुताबिक, अगर जांच नियमों के दायरे में, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता के साथ की जाती है तो किसी को इससे ऐतराज नहीं होनी चाहिए.
मुफ़्ती अबूज़र ने कहा कि मदरसे तालीम के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं और जांच प्रक्रिया का मकसद निजाम को बेहतर बनाना होना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और इससे तालीम निजाम को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.
मदरसों की बार-बार जांच पर बिहार विधान परिषद के सदस्य ने जताई चिंता
इस बीच बिहार विधान परिषद के टीचर हल्के के मेंबर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है. उन्होंने 15 जून को बिहार के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर राज्य के 1128 मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों की बार-बार जांच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मांग की है कि जिन मदरसों की नियमों के तहत पहले ही जांच पूरी हो चुकी है, उन्हें दोबारा जांच प्रक्रिया से बाहर रखा जाए.
अपनी चिट्ठी में प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य के 1128 मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों का सत्यापन और निरीक्षण डिपार्टमेंटल सर्कुलर 19 दिसंबर 1977 के तहत पहले ही पूरा किया जा चुका है. इसी आधार पर सालों से टीचर्स और नान टीचिंग स्टाफ की सैलरी का भुगतान भी किया जा रहा है. ऐसे में एक ही संस्थान की बार-बार जांच मुनासिब नहीं मानी जा सकती.
"तय मानकों को पूरा कर चुके मदरसों को जांच से मिले छूट"
प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से अनुरोध किया है कि जो मदरसे पहले से तय मानकों को पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा जांच से छूट दी जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रशासनिक कारणों से टीचर्स और कर्मचारियों की सैलरी पर कोई असर न पड़े.
उन्होंने यह भी कहा कि लगातार जांच और सत्यापन की प्रक्रिया से मदरसा टीचर्स और कर्मचारियों पर बेवजह सरकारी बोझ बढ़ता है. कई बार जांच पूरी होने तक सैलरी का भुगतान नहीं हो पाता है. चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कई मामलों में जांच के नाम पर महीनों और कभी-कभी सालों तक सैलरी नहीं मिल पाती, जिससे टीचर्स और कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसका सीधा असर उनके परिवारों पर भी पड़ता है.