मदरसों की बार-बार जांच पर बिहार विधान परिषद के सदस्य ने जताई चिंता

इस बीच बिहार विधान परिषद के टीचर हल्के के मेंबर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है. उन्होंने 15 जून को बिहार के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर राज्य के 1128 मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों की बार-बार जांच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मांग की है कि जिन मदरसों की नियमों के तहत पहले ही जांच पूरी हो चुकी है, उन्हें दोबारा जांच प्रक्रिया से बाहर रखा जाए.