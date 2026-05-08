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Bihar News: मुजफ्फरपुर में 13 साल पहले गायब हुई छात्रा मिली, अब चार बच्चों की मां निकली

Muzaffarpur Missing Girl Case: मुजफ्फरपुर में 2013 में गुलनाज खातून नाम की एक लड़की 13 साल पहले लापता हुई थी. अब पुलिस ने बरामद कर लिया है. जांच में पता चला कि वह अपने मौसेरे भाई के साथ भागकर शादी कर चुकी थी और अब चार बच्चों की मां बन चुकी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 08, 2026, 01:27 PM IST

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Bihar News: मुजफ्फरपुर में 13 साल पहले गायब हुई छात्रा मिली, अब चार बच्चों की मां निकली

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 13 साल पहले स्कूल जाते समय लापता हुई एक छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है. हैरानी की बात यह रही कि जब लड़की मिली, तब वह चार बच्चों की मां बन चुकी थी. अब कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसे उसके पति के साथ भेज दिया है. यह मामला कटरा थाना क्षेत्र के देवगन गांव का है.

दरअसल, मोहम्मद अली की बीवी हरसिदा खातून ने 11 मई 2013 को कटरा थाने में अपनी नाबालिग बेटी गुलनाज खातून के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी. परिवार ने बताया था कि गुलनाज अपनी बहन के साथ स्कूल गई थी, लेकिन बीच में ही स्कूल से निकल गई और फिर वापस घर नहीं लौटी. परिवार ने उसी गांव में रहने वाले और मूल रूप से दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी राकेश ठाकुर पर लड़की को गायब करने का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

13 साल बाद मिली लड़की
पुलिस कई सालों तक लड़की की तलाश करती रही. इस दौरान मामले की जांच कई पुलिस अधिकारियों ने की, लेकिन छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला. जांच अधिकारी बदलते रहे, कुछ का तबादला हो गया, लेकिन मामला जस का तस बना रहा. करीब 13 साल बाद इस मामले में नया मोड़ तब आया जब कटरा थाने में महिला सब इंस्पेक्टर रानी कुमारी की तैनाती हुई. उन्हें पुराने लंबित मामलों की जांच की जिम्मेदारी मिली, जिसमें यह केस भी शामिल था. रानी कुमारी ने स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से जांच शुरू की और आखिरकार लापता छात्रा को थाना क्षेत्र के दरगाह चौक इलाके से बरामद कर लिया. जांच में पता चला कि गुलनाज अपने ही पड़ोस में रहने वाले मौसेरे भाई के साथ घर से भाग गई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली.

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कई सालों से गायब थी गुलनाज
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अब गुलनाज चार बच्चों की मां बन चुकी है और पिछले कई सालों से अपने पति के साथ रह रही थी. पुलिस भी यह जानकर हैरान रह गई कि जिस लड़की को 13 साल से अपहरण पीड़िता मानकर खोजा जा रहा था, वह परिवार बसाकर सामान्य जिंदगी जी रही थी. बरामदगी के बाद पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया, जहां उसका 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया. कोर्ट में दिए गए बयान के बाद अदालत के निर्देश पर उसे उसके पति को सौंप दिया गया. इस तरह 13 साल पुराने अपहरण मामले का आखिरकार निपटारा हो गया. इस केस में महिला पुलिस अधिकारी रानी कुमारी की भूमिका की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से लंबित इस मामले को सुलझा दिया.

यह भी पढ़ें:- “वंदे मातरम थोपना बर्दाश्त नहीं”, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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