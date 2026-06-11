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लालू यादव के साले साधु यादव के मुस्लिम विरोधी बयान पर NHRC का खटखटाया दरवाजा, कार्रवाई की मांग

Sadhu Yadav News: राजद के पूर्व सांसद और लालू यादव के साले साधु यादव के कथित मुस्लिम विरोधी बयान को लेकर मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है. इस्लामिक स्कॉलर और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 11, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:08 AM IST
लालू यादव के साले साधु यादव के मुस्लिम विरोधी बयान पर NHRC का खटखटाया दरवाजा, कार्रवाई की मांग

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