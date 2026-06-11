निष्पक्ष जांच की मांग

शिकायत में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, बिहार सरकार और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने आयोग से भविष्य में किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणास्पद भाषणों को रोकने के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश जारी करने की भी अपील की है. हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने कहा कि NHRC द्वारा शिकायत स्वीकार किया जाना मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग निष्पक्ष और प्रभावी हस्तक्षेप करेगा ताकि किसी भी नागरिक या समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया जा सके.