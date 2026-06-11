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Bihar News: राजद के पूर्व सांसद साधु यादव के कथित मुस्लिम विरोधी बयान का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने इस मामले को लेकर आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए डायरी नंबर 13095/IN/2026 जारी कर दिया है.
हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी का आरोप है कि मीडिया में प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, साधु यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम समुदाय को कथित रूप से “गद्दार” कहा और यह भी कहा कि “इन सभी का पाकिस्तान में जुगाड़ करना पड़ेगा.” सिद्दीकी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी केवल मुस्लिम समुदाय का ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की साझा सांस्कृतिक विरासत का भी अपमान है.
मुसलमानों के खिलाफ दिया था विवादित बयान
उन्होंने कहा कि किसी पूरे समुदाय को देशद्रोही या गद्दार बताना करोड़ों भारतीय मुसलमानों की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है. उनके मुताबिक, ऐसे बयान समाज में नफरत, भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचता है. हाजी सिद्दीकी ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है. किसी भी धार्मिक या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल मानवाधिकारों की भावना के खिलाफ है और इसे सामान्य राजनीतिक बयानबाजी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
निष्पक्ष जांच की मांग
शिकायत में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, बिहार सरकार और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने आयोग से भविष्य में किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणास्पद भाषणों को रोकने के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश जारी करने की भी अपील की है. हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने कहा कि NHRC द्वारा शिकायत स्वीकार किया जाना मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग निष्पक्ष और प्रभावी हस्तक्षेप करेगा ताकि किसी भी नागरिक या समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया जा सके.