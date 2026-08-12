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‘उर्दू स्कूलों का वजूद मिटाने की तैयारी!’ ओवैसी के विधायक ने बिहार सरकार पर लगाए संगीन इल्जाम

Bihar Urdu School Crisis: बिहार में शिक्षा विभाग के फैसलों पर सवाल उठाते हुए उर्दू काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन अख्तरुल ईमान ने भाषाई और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे उर्दू भाषा के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों. उन्होंने उर्दू शिक्षकों की भर्ती की भी मांग की.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 12, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:54 AM IST
‘उर्दू स्कूलों का वजूद मिटाने की तैयारी!’ ओवैसी के विधायक ने बिहार सरकार पर लगाए संगीन इल्जाम

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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