/‘उर्दू स्कूलों का वजूद मिटाने की तैयारी!’ ओवैसी के विधायक ने बिहार सरकार पर लगाए संगीन इल्जाम

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Bihar Urdu School Crisis: बिहार के उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और विधायक अख्तरुल ईमान ने इल्जाम लगाया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ फैसलों और आदेशों के कारण राज्य में उर्दू स्कूलों की हालत बिगड़ रही है. उन्होंने भाषाई और राष्ट्रीय संगठनों से अपील की है कि वे एकजुट हों और उर्दू भाषा के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं. AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और दूसरे जगहों पर उर्दू के इस्तेमाल को लेकर लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं.
अख्तरुल ईमान का इल्जाम है कि उर्दू को धीरे-धीरे उसके अधिकारों और निर्धारित स्थान से दूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि इससे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत भी जुड़ी हुई है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई फैसलों पर सवाल उठाए. अख्तरुल ईमान के मुताबिक, मैट्रिक परीक्षा में उर्दू के लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया गया. इस भाषा को 'मातृभाषा' की श्रेणी से हटाकर 'सामान्य भाषाओं' की श्रेणी में डाल दिया गया. उन्होंने उर्दू-मीडियम स्कूलों में गैर-उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पर भी आपत्ति जताई. AIMIM विधायक का कहना है कि लगभग 80 गैर-उर्दू टीचर्स की नियुक्ति से इन स्कूलों की पहचान पर खतरा मंडरा रहा है और वहां उर्दू की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है.
ओवैसी के नेता ने बोला हमला
अख्तरुल ईमान ने उर्दू स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूलों में उर्दू शिक्षा को मजबूत करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर उर्दू स्कूलों में पर्याप्त संख्या में उर्दू शिक्षक नहीं होंगे तो छात्रों को भाषा की पढ़ाई में परेशानी होगी और धीरे-धीरे इन स्कूलों का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है. वहीं, कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने इल्जाम लगाया कि केंद्र और बिहार की सरकारों की प्राथमिकताओं में शिक्षा और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और उर्दू शिक्षा को मजबूत करने की मांग की.
कांग्रेस नेता ने दी चेतावनी
शकील अहमद खान ने कहा कि सरकार को स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर करना चाहिए और उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने सरकार से इस दिशा में तुरंत कदम उठाने की अपील की. उर्दू से जुड़े संगठनों ने भी राज्य में भाषाई अधिकारों के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत पर ज़ोर दिया है. उनका कहना है कि अगर उर्दू शिक्षा और भाषाई अधिकारों को लेकर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है. अख्तरुल ईमान ने उर्दू से जुड़े अधिकारों को बहाल करने के लिए विभिन्न सामाजिक, भाषाई और राष्ट्रीय संगठनों से आगे आने की अपील करते हुए कहा कि एक व्यापक और संगठित प्रयास ज़रूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि उर्दू स्कूलों और भाषा से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने से राज्य की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंच सकता है.