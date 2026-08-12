/‘उर्दू स्कूलों का वजूद मिटाने की तैयारी!’ ओवैसी के विधायक ने बिहार सरकार पर लगाए संगीन इल्जाम

कांग्रेस नेता ने दी चेतावनी

शकील अहमद खान ने कहा कि सरकार को स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर करना चाहिए और उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने सरकार से इस दिशा में तुरंत कदम उठाने की अपील की. उर्दू से जुड़े संगठनों ने भी राज्य में भाषाई अधिकारों के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत पर ज़ोर दिया है. उनका कहना है कि अगर उर्दू शिक्षा और भाषाई अधिकारों को लेकर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है. अख्तरुल ईमान ने उर्दू से जुड़े अधिकारों को बहाल करने के लिए विभिन्न सामाजिक, भाषाई और राष्ट्रीय संगठनों से आगे आने की अपील करते हुए कहा कि एक व्यापक और संगठित प्रयास ज़रूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि उर्दू स्कूलों और भाषा से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने से राज्य की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंच सकता है.