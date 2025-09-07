Bihar News: पुलिस कस्टडी में नासिर की मौत, आइसक्रीम पर हुआ था विवाद

Vaishali Police Custody Death: बिहार के वैशाली ज़िले के जापाकर थाना क्षेत्र में हाल ही में पुलिस पर हमला हुआ था. इस हमले के इल्जाम में पुलिस ने एक दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया था. इसी बीच, एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है. मृतक की पहचान 40 साल के मोहम्मद नासिर शाह के रूप में हुई है. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सदर एसडीओ राम बाबू बैठा, एसडीपीओ सुबोध कुमार और आधा दर्जन थानों की पुलिस सदर अस्पताल पहुंच गई.

मोहम्मद नासिर शाह को 6 सितंबर को पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत कैसे हुई, इस बारे में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है. वहीं अस्पताल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. अभी तक मृतक के परिवार वाले अस्पातल नहीं पहुंचे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 5 सितंबर की देर रात राजापाकड़ थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में आइसक्रीम खरीदने को लेकर विवाद हो गया था. इस विवाद की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस हमले में महुआ थानाध्यक्ष राजेश रंजन समेत कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए. साथ ही स्थानीय लोगों ने पुलिस का पिस्टल और इंसास भी छीन लिया था. हालांकि, गांव में जनप्रतिनिधियों के दबाव में हथियार वापस करा दिया गया था.

पुलिस कस्टडी में मौत के बाद बवाल

इस घटना के बाद पुलिस ने 60 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 6 सितंबर की देर रात पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसमें 40 साल के मोहम्मद नासिर शाह नाम के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव से लेकर अस्पताल तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस गांव में गश्त भी कर रही है.