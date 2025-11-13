दिल्ली ब्लास्ट में घायल बिलाल ने LNJP में तोड़ा दम, इलाज के दौरान मौत से मचा सन्नाटा

Delhi Bomb Blast: राष्ट्रीय राजधानी को झकझोर देने वाले लाल किले में हुए कार विस्फोट में घायल हुए एक और व्यक्ति ने आज एलएनजेपी अस्पताल में दम तोड़ दिया. सूत्रों के मुताबिक, 34 साल के बिलाल ने 70 फीसद जलने के बाद गुरुवार को दम तोड़ दिया. सूत्रों ने कहा, "34 साल बिलाल लगातार वेंटिलेटर पर थे, उन्हें 70 फीसद जलन, छाती और पेट में गंभीर चोटें आईं थीं."

इस मौत के साथ एलएनजेपी ने दस मौतों की सूचना दी है, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है और 20 को मामूली चोटें आई हैं. सूत्रों ने आगे कहा, "जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें जल्द ही छुट्टी मिलने की उम्मीद है." उन्होंने आगे कहा कि शरीर के कई अंग अभी भी अज्ञात हैं. आगे की जांच के लिए एकत्र किए गए नमूनों के बारे में सूत्रों ने बताया, "शवों से कुछ धातु के टुकड़े और बाहरी कण बरामद होने के कारण शवों के स्वाब के नमूने फोरेंसिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेज दिए गए हैं."

हालांकि, कार विस्फोट स्थल पर विस्तृत जांच चल रही है और दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारी गुरुवार को संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और फोरेंसिक टीमें विस्फोट के कारण और प्रकृति का पता लगाने के लिए वाहन के अवशेषों की जांच कर रही हैं.

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजधानी में विस्फोट स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शरीर का अंग बरामद किया और उसे चल रही जांच में सहायता के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया. चल रही जांच में सहायता के लिए शरीर के अंग को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया गया. इससे पहले, एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बीएल चौधरी ने कहा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही आठ लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए.