Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3001027
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

दिल्ली ब्लास्ट में घायल बिलाल ने LNJP में तोड़ा दम, इलाज के दौरान मौत से मचा सन्नाटा

Delhi Bomb Blast: दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को भीषण कार ब्लास्ट हुआ था. इस हादसे में 34 साल के बिलाल जख्मी हुए थे. जिसके बाद एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया था. अब बिलाल ने दम तोड़ दिया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:27 PM IST

Trending Photos

दिल्ली ब्लास्ट में घायल बिलाल ने LNJP में तोड़ा दम, इलाज के दौरान मौत से मचा सन्नाटा

Delhi Bomb Blast: राष्ट्रीय राजधानी को झकझोर देने वाले लाल किले में हुए कार विस्फोट में घायल हुए एक और व्यक्ति ने आज एलएनजेपी अस्पताल में दम तोड़ दिया. सूत्रों के मुताबिक, 34 साल के बिलाल ने 70 फीसद जलने के बाद गुरुवार को दम तोड़ दिया. सूत्रों ने कहा, "34 साल बिलाल लगातार वेंटिलेटर पर थे, उन्हें 70 फीसद जलन, छाती और पेट में गंभीर चोटें आईं थीं."

इस मौत के साथ एलएनजेपी ने दस मौतों की सूचना दी है, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है और 20 को मामूली चोटें आई हैं. सूत्रों ने आगे कहा, "जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें जल्द ही छुट्टी मिलने की उम्मीद है." उन्होंने आगे कहा कि शरीर के कई अंग अभी भी अज्ञात हैं. आगे की जांच के लिए एकत्र किए गए नमूनों के बारे में सूत्रों ने बताया, "शवों से कुछ धातु के टुकड़े और बाहरी कण बरामद होने के कारण शवों के स्वाब के नमूने फोरेंसिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेज दिए गए हैं."

हालांकि, कार विस्फोट स्थल पर विस्तृत जांच चल रही है और दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारी गुरुवार को संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और फोरेंसिक टीमें विस्फोट के कारण और प्रकृति का पता लगाने के लिए वाहन के अवशेषों की जांच कर रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजधानी में विस्फोट स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शरीर का अंग बरामद किया और उसे चल रही जांच में सहायता के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया. चल रही जांच में सहायता के लिए शरीर के अंग को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया गया. इससे पहले, एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बीएल चौधरी ने कहा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही आठ लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

red fort blastDelhi Bomb Blast

Trending news

Pakistan News
PAK News: सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने 27वें संशोधन के विरोध में इस्तीफा दिया
Al Falah University News
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से AIU ने तोड़ा नाता, रद्द कर दी सदस्यता
Bangladesh news
क्या शेख हसीना को मिलेगी फांसी? जानिए किन मामलों में तय हो सकती है सजा
Pakistan News
पाकिस्तान का फिर बदला संविधान, राष्ट्रपति जरदारी ने 27वें संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
Sanjauli Mosque Controversy
संजौली मस्जिद में मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे जुमे की नमाज, हिंदू संगठन की धमकी
pakistan afghanistan tension
हर गलती का ठीकरा अफगानिस्तान पर क्यों? पाकिस्तान के किस बात पर भड़का तालिबान
Omar Abdullah on Delhi Blast
'हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है', Delhi Blast पर बोले जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्लाह
Pakistan News
तीन दिन से ‘खामोश’ है बलूचिस्तान, पाकिस्तान ने फिर किया इंटरनेट बंद; ऑनलाइन...'
Uttarakhand news
रामनगर में 'अल्लाह की किताब' की हेमा नेगी ने की बेअदबी; जीशान ने दर्ज कराया मुकदमा
delhi bomb blast news
Delhi Blast पर सोशल मीडिया पर ज्ञान न बांटे मुसलमान; मौलाना इसहाक गोरा की नसीहत