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अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिल्कीस शाह भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुल्ज़िम करार, मुकदमा चलाने का हुक्म

Bilkis Shah: दिल्ली की एक कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी के खिलाफ PMLA के तहत लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का आदेश दिया है. इस मामले में कोर्ट ने नवंबर 2017 में ही सह-आरोपी शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ चार्ज तय कर दिए हैं.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 01, 2026, 10:26 AM IST

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बिलकिस शाह, File Photo
बिलकिस शाह, File Photo

नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की बीवी बिलकिस शाह के खिलाफ 2007 के एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप  तय करने का हुक्म दिया है. यह मामला मुबेयना टेरर फाइनेंसिंग से जुड़ा बताया जा रहा है. कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ पहली नज़र में मामला बनता है. बिलकिस पर सह-आरोपी से 2.08 करोड़ रुपये लेने का इल्ज़ाम है. कोर्ट ने मामले में चार्ज तय करने के लिए 20 मई की तारीख तय की है. इस मामले में कोर्ट ने नवंबर 2017 में ही सह-आरोपी शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ चार्ज तय कर दिए हैं. 

मंगलवार को पास किए गए एक ऑर्डर में, एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने कहा, “चार्ज लगाने के स्टेज पर, कोर्ट को यह देखना होता है कि क्या रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से मुल्जिम के खिलाफ गंभीर शक का पता चलता है, जिसके लिए चार्ज तय किया जाना चाहिए.”
 
उन्होंने आगे कहा,  “एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा डिटेल्ड जांच के दौरान भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स, गवाहों और मुल्जिम के बयानों के रूप में हासिल की गई सामग्री, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 3 और 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपराध और सजा) के तहत आरोपी डॉ. बिलकिस शाह के खिलाफ पहली नज़र में मामला दिखाने और गंभीर शक पैदा करने के लिए काफी है।” कोर्ट ने उनके खिलाफ PMLA के सेक्शन 3 और 4 के तहत आरोप तय करने का ऑर्डर दिया है. ये सेक्शन उन अपराधों के लिए हैं जिनमें 'क्राइम से होने वाली कमाई' से जुड़े प्रोसेस में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सा लेना शामिल होता  है. 
 
गौरतलब है कि  शब्बीर शाह अलगाववादी राजनीति के पुराने चेहरे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कश्मीर की स्थिति बदलने के साथ उनकी सक्रियता जेल और कानूनी लड़ाइयों तक सीमित हो गई है. उन्होंने  35-39 साल जेल या हिरासत में बिताए हैं. वो जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) के संस्थापक और अध्यक् रहे हैं. वे कश्मीर में आत्मनिर्णय (Self-determination) की मांग करते हैं, और अलगाववादी राजनीति से लंबे समय से जुड़े हैं. 

रिपोर्ट: फारूक वानी 

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