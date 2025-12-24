Advertisement
Opinion: सांसों पर संकट, संसद में प्रतीक; बीजेपी राज में Clean Air Goal 200 साल दूर!

Delhi Air Pollution Issue: दिल्ली की जहरीली हवा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है, लेकिन केंद्र और दिल्ली की बीजेपी सरकार संसद में 150 साल पुराने 'वंदे मातरम' जैसे मुद्दों पर उलझी दिखती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मौजूदा नीतियों के साथ भारत को Clean Air Goal हासिल करने में 200 साल लग सकते हैं.

 

Dec 24, 2025

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
देश की राजनीति एक बार फिर अतीत और प्रतीकों की बहस में उलझी नजर आ रही है, जबकि वर्तमान की सबसे बड़ी सांसों से जुड़ी आपदा दरवाजे पर मुंह बाये खड़ी है. राजधानी दिल्ली की हवा अब इंसानों के लिए नहीं, बल्कि बीमारियों के लिए मुफीद होती जा रही है. हर साल बढ़ता AQI, अस्पतालों में उमड़ती भीड़ और डॉक्टरों की चेतावनियां एक ही बात कहती हैं, वो यह है कि भारत में वायु प्रदूषण अब पर्यावरण का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकट बन चुका है. 

इसी बीच केंद्र और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की राजनीति में 'वंदे मातरम' जैसे 150 साल पुराने मुद्दों पर बहसें तेज हो जाती हैं, मानो इन्हीं चर्चाओं से आज की जहरीली हवा साफ हो जाएगी. इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर कई मीम्स और उनके पुराने बयान वायरल हो रहैं.

विशेषज्ञों का आकलन बताता है कि अगर मौजूदा हालात और नीतियां यूं ही चलती रहीं, तो भारत को स्वच्छ हवा का लक्ष्य हासिल करने में करीब 200 साल लग सकते हैं. यह कोई भावनात्मक दावा नहीं, बल्कि मौजूदा प्रदूषण स्तर, औद्योगिक विस्तार, ट्रैफिक, निर्माण गतिविधियों और कमजोर नीतिगत अमल का गणितीय अनुमान है. इसके बावजूद संसद में बहसों का बड़ा हिस्सा उन विषयों पर खर्च होता दिखता है, जिनका सीधा असर आज आम नागरिक की ज़िंदगी पर नहीं पड़ता.

दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना जैसे शहर हर साल दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में जगह बनाते हैं. सर्दियों में स्कूल बंद होते हैं, बुज़ुर्ग और बच्चे घरों में कैद हो जाते हैं, मास्क आम ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों की संख्या तेज़ी से बढ़ती है. यह सब देश की आंखों के सामने हो रहा है. इसके बावजूद संसद और राजनीति का एक बड़ा हिस्सा प्रतीकों, नारों और भावनात्मक मुद्दों में उलझा दिखाई देता है.

वंदे मातरम एक ऐतिहासिक गीत है और उसका सम्मान भी उतना ही ऐतिहासिक है, लेकिन सवाल यह है कि जब संसद के कीमती घंटे ऐसे मुद्दों पर खर्च होते हैं और हवा पर सिर्फ औपचारिक बयान देकर बात खत्म कर दी जाती है, तो यह असंतुलन क्यों नजर आता है? जब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तब क्या प्राथमिकताएं इतनी आसानी से अतीत में टहल सकती हैं?

संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह देश की दिशा तय करने का मंच भी है. जब संसद का समय उन विषयों पर ज्यादा खर्च होता है, जिनका सीधा असर आज की जिंदगी पर नहीं पड़ता, तो यह संदेश जाता है कि प्रतीक नीति से ज्यादा अहम हैं. यही वह बिंदु है, जहां प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े होते हैं.

विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि स्वच्छ हवा कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि मजबूत नीतियों, सख्त अमल और राजनीतिक इच्छाशक्ति से हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है. लेकिन जब चेतावनियों को दरकिनार कर बीच संसद में 150 साल पुराने मुद्दों पर लंबी चर्चाएं होती हैं और दिल्ली जैसे शहरों के प्रदूषण पर ठोस, निर्णायक कदम नजर नहीं आते, तो 200 साल का आंकड़ा महज चेतावनी नहीं, बल्कि मौजूदा व्यवस्था का आईना बन जाता है.

यह भी पढ़ें: पुराने भारतीय चावल आरिफ हबीब ने खरीदा पाकिस्तान का सरकारी एयर लाइन्स (PIA); मोदी की राह पर चले शाहबाज शरीफ

