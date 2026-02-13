“बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी”, हुमायूं कबीर पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष

Murshidabad News: बीजेपी नेता दिलीप घोष ने शुक्रवार को जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर की मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि ऐसा कदम समाज को स्वीकार नहीं होगा. ANI से बात करते हुए घोष ने कहा कि राम मंदिर भारत और विदेश के लोगों के योगदान से बनाया गया था और दान बहुत ज़्यादा था. उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना जायज है, लेकिन इसका नाम बाबर के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए.

दिलीप घोष ने ANI से कहा, "राम मंदिर बन गया है और भारत और विदेश के लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भेजा है. आप मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन इस देश में बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी. अगर आप हुमायूं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाबर के नाम पर मस्जिद बना सकते हैं. समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा. कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुई."

इससे पहले गुरुवार को जन उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर ने भरोसा जताया कि मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में एक नई 'बाबरी मस्जिद' बनाई जाएगी और कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी इसके बनने का सपोर्ट करती है. ANI से बात करते हुए कबीर ने कहा, "मुस्लिम आबादी बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करती है. यह बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी. मेरे गैर-मुस्लिमों से भी अच्छे रिश्ते हैं." उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि वह बस सबकी भलाई चाहते हैं.

जन उन्नयन पार्टी के चीफ़ ने नदिया ज़िले के प्लासी से मुर्शिदाबाद ज़िले के रेजिनगर तक 'बाबरी यात्रा' मार्च भी शुरू किया. मार्च के दौरान बोलते हुए कबीर ने कहा, "बाबरी मस्जिद पर काम शुरू हो गया है और आज बाबरी यात्रा भी शुरू हो गई है. यह मार्च 285 किलोमीटर तय करने के बाद खत्म होगा." मार्च का मकसद 285 किलोमीटर की दूरी तय करना और बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दों को सामने लाना था.

इनपुट- ANI