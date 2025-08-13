भाजपाई मुसलमान भी अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा पाएगा पार्टी का झंडा; विधायक का फरमान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2879209
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

भाजपाई मुसलमान भी अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा पाएगा पार्टी का झंडा; विधायक का फरमान

BJP MLA Sureshwar Singh: बहराइच के महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पदाधिकारियों को छोड़कर अन्य मुस्लिमों की गाड़ियों से भाजपा का झंडा हटाने की बात कही. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:37 PM IST

Trending Photos

भाजपाई मुसलमान भी अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा पाएगा पार्टी का झंडा; विधायक का फरमान

BJP MLA Sureshwar Singh: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह मुसमलानों को लेकर विवादित बयान दिया है. विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक को पार्टी से जुड़े मुस्लिम पदाधिकारियों को छोड़कर दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोगों की गाड़ियों से बीजेपी का झंडा हटाने के निर्देश देते सुना जा सकता है. 

यह घटना महसी क्षेत्र के रामगांव थाना क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले यहां एक धार्मिक स्थल का चबूतरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था. इस घटना की खबर मिलते ही विधायक सुरेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने मौजूद स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन मुस्लिम लोगों के वाहनों से पार्टी का झंडा और पास हटा दिया जाए जो भाजपा के पदाधिकारी नहीं हैं.

बीजेपी विधायक ने जारी किया फरमान
वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे और विधायक पास लगाकर गलत गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है. उन्होंने पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और पार्टी के नाम का दुरुपयोग रोकने के निर्देश भी दिए. इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. विपक्षी दलों ने विधायक के बयान को एक खास समुदाय के खिलाफ बताया है और इसकी आलोचना की है. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

BJP समर्थकों ने क्या दिया तर्क
वहीं, बीजेपी के स्थानीय समर्थकों का कहना है कि विधायक का इरादा सिर्फ पार्टी के नाम और पहचान के दुरुपयोग को रोकना था. उनका मानना है कि बयान के संदर्भ को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. फिलहाल, प्रशासन ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर वायरल वीडियो की तस्दीक हो जाती है, तो राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

BJP MLA Sureshwar SinghBJP MLA Sureshwar Singh Viral Video

Trending news

BJP MLA Sureshwar Singh
भाजपाई मुसलमान भी अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा पाएगा पार्टी का झंडा; विधायक का फरमान
Uttar Pradesh news
AMU में फीस बढ़ोतरी ने लिया मज़हबी रंग, विरोध में नमाज़ और हवन!
Bangladesh news
बांग्लादेश की सियासत में नया तूफान, हसीना के बेटे का यूनुस पर बड़ा हमला
Uttar Pradesh news
फतेहपुर के बाद फिरोजाबाद में मजार तोड़कर स्थापित की हनुमान जी की मूर्ती:देखें Video
Pakistan
Pakistan में 42 जगहों पर मिला पोलियो वायरल, जुलाई में आए 3 केस
Haj Yatra 2026
Haj Yatra 2026: यात्री नहीं कर पाए आवेदन, आखिरी तारीख भी समाप्त; अब क्या होगा ?
Hazrat Khadeeja
हजरत खदीजा को पसंद आई थी मोहम्मद (स.) की ये बातें; फिर भिजवाया था शादी का प्रस्ताव
madhya pradesh news
जिसने भोपाल को संवारा वह गद्दार कैसे? नवाब हमिदुल्लाह के नाम पर बने संस्थानों...
Jamiyat
Jamiyat ने ध्वस्त किया ' उदय फाइलस' का नफरती एजेंडा; 3 दिन में सिर्फ 27 लाख की कमाई
Uttar Pradesh news
'Fatehpur मकबरे पर हमला, BJP और RSS के जहर का नतीजा',कुंवर दानिश अली का गंभीर इल्जाम
;