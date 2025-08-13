भाजपाई मुसलमान भी अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा पाएगा पार्टी का झंडा; विधायक का फरमान

BJP MLA Sureshwar Singh: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह मुसमलानों को लेकर विवादित बयान दिया है. विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक को पार्टी से जुड़े मुस्लिम पदाधिकारियों को छोड़कर दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोगों की गाड़ियों से बीजेपी का झंडा हटाने के निर्देश देते सुना जा सकता है.

यह घटना महसी क्षेत्र के रामगांव थाना क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले यहां एक धार्मिक स्थल का चबूतरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था. इस घटना की खबर मिलते ही विधायक सुरेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने मौजूद स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन मुस्लिम लोगों के वाहनों से पार्टी का झंडा और पास हटा दिया जाए जो भाजपा के पदाधिकारी नहीं हैं.

बीजेपी विधायक ने जारी किया फरमान

वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे और विधायक पास लगाकर गलत गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है. उन्होंने पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और पार्टी के नाम का दुरुपयोग रोकने के निर्देश भी दिए. इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. विपक्षी दलों ने विधायक के बयान को एक खास समुदाय के खिलाफ बताया है और इसकी आलोचना की है. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

BJP समर्थकों ने क्या दिया तर्क

वहीं, बीजेपी के स्थानीय समर्थकों का कहना है कि विधायक का इरादा सिर्फ पार्टी के नाम और पहचान के दुरुपयोग को रोकना था. उनका मानना है कि बयान के संदर्भ को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. फिलहाल, प्रशासन ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर वायरल वीडियो की तस्दीक हो जाती है, तो राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है.