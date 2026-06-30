/पैगम्बर (स.) के खिलाफ बयान देने के इल्ज़ाम से BJP MLA टी राजा सिंह बाइज्ज़त बरी

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हैदराबाद: हेट स्पीच के एक मामले में भाजपा विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद के MPs/MLAs के एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया है. 2022 में उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज किया गया है. टी राजा भाजपा के उन नेताओं में शुमार हैं, जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं.
टी राजा सिंह ने दावा किया है कि राजनीतिक पार्टियों के दबाव में उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए थे.उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है, वो दूसरे पेंडिंग केस में भी बरी हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इलज़ाम लगाया गया था कि मैंने किसी के देवता के बारे में कमेंट किया था. उस वक़्त AIMIM के दबाव में, BRS सरकार और पुलिस ने PD एक्ट (प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट) के तहत मुझे लगभग 77 दिनों तक जेल में रखा था. मौजूदा कांग्रेस सरकार के वक़्त भी मेरे खिलाफ कई फर्जी केस दर्ज किए गए हैं, और मुझे भरोसा है कि मैं उन सभी केस में भी बरी हो जाऊंगा.
वकील करुणासागर ने कहा कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन द्वारा 2022 में दर्ज किए गए एक केस में गवाहों और सबूतों की जांच के बाद कोर्ट को आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं मिला. वकील ने कहा कि राजा सिंह के खिलाफ 2022 में मंगलहाट थाने में पैगंबर मुहम्मद के जीवन पर मुबैयना तौर पर कमेंट करने के लिए केस रजिस्टर किया था. शिकायत करने वाले ने खुद माना है कि कथित आयतों का इस्लामिक लिटरेचर से रेफरेंस था, न कि सीधे तौर पर राजा सिंह ने कमेंट किया था. कोर्ट ने सभी गवाहों और मौजूद सबूतों को देखने के बाद, माना है कि MLA राजा सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, इसलिए उन्हें बरी कर दिया है.
गौरतलब है कि टी राजा सिंह का ये कोई पहला मामला नहीं है, जिसमें उनके ऊपर हेट स्पीच के इलज़ाम लगे हों. वो दिल्ली में हिन्दू संगठनों की एक बैठक में खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार की अपील कर चुके हैं. वो हमेशा मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बयान देते रहते हैं. लेकिन उनके खिलाफ आज तक पार्टी ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है. उनके खिलाफ हेट स्पीच के अभी और भी मामले चल रहे हैं.