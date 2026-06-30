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पैगम्बर (स.) के खिलाफ बयान देने के इल्ज़ाम से BJP MLA टी राजा सिंह बाइज्ज़त बरी

BJP MLA T Raja Singh acquitted In Hate Speech: हैदराबाद के गोश महल से भाजपा के विधायक टी राजा सिंह को एक MPs/MLAs स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को पैगम्बर मुहम्मद साहब के खिलाफ 2022 में दिए गए एक विवादित बयान के इलज़ाम से बरी कर दिया है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 30, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:08 PM IST
पैगम्बर (स.) के खिलाफ बयान देने के इल्ज़ाम से BJP MLA टी राजा सिंह बाइज्ज़त बरी
Image Credit: टी राजा सिंह (बीच में )Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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