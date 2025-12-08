Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3033544
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'राम' को क्यों लगता है मस्जिद और मदरसों में लगने चाहिए CCTV कैमरे, जानें तर्क

Arun Govil on CCTV Madrassa: दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद बीजेपी की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सभी मस्जिदों और मदरसों में CCTV कैमरे लगाने का सुझाव दिया. इस बयान के बाद बवाल जारी है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:14 PM IST

Trending Photos

'राम' को क्यों लगता है मस्जिद और मदरसों में लगने चाहिए CCTV कैमरे, जानें तर्क

Arun Govil on CCTV Madrassa: दिल्ली बम धमाके के बाद देश की राजनीति गरमा गई है. इस घटना के बाद हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने मस्जिदों और मदरसों को लेकर विवादित बयान दिए. इसी बीच, बीजेपी की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सभी मस्जिदों और मदरसों में CCTV कैमरे लगाने का सुझाव दिया. इस बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. ओम प्रकाश राजभर के बयान का समर्थन करते हुए, बीजेपी सांसद और रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ने सवाल उठाया कि देश भर की मस्जिदों और मदरसों में CCTV कैमरे लगाना क्यों ज़रूरी है.

उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों धार्मिक स्थल हैं, जहां पर प्रतिदिन कई लोग जाते हैं. उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मेरा सीधा-सा सवाल है कि आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं. यह सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को धरातल पर उतरने से रोका जा सके. इसी को देखते हुए हमने मांग की है कि सभी मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.

बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मंदिर और गुरुद्वारों में भी तो सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं. ऐसी स्थिति में अगर हम मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए. इन धार्मिक स्थलों पर हर दिन कई लोग जाते हैं. उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी स्थिति पैदा न हो जाए. इसी को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा जरूरी हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अरुण गोविल ने दावा किया कि इससे पहले फरीदाबाद के एक मस्जिद में 'आतंक की पाठशाला' चल रही थी. वहां पर लोगों को आतंक की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. ऐसी स्थिति में इन सभी गतिविधियों पर निगरानी के लिए अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग उठाई जा रही है, तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित कदम है. इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने फरीदाबाद की मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि अगर धार्मिक स्थलों पर इस तरह का कैंपेन शुरू किया जा रहा है, तो ऐसे में मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है. हम इस तरह की स्थिति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते. इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए मैंने यह मांग उठाई थी कि सभी धार्मिक स्थलों की तरह मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए. यह 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Arun Govil on Madrassa CCTVArun Govil statement on CCTV in madrassas

Trending news

Syed Asim Waqar on Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमांयू कबीर हैं बीजेपी के एजेंट; साथ कभी नहीं जाएंगे ओवैसी
Bangladesh news
Bangladesh News: हसीना की पार्टी में महाभारत! BNP गुटों में झड़प, 10 समर्थक घायल
Bareilly
Bareilly: माथे पर लगी गोली, हर्ष फायरिंग में बरात के साथ आए रिज़वान की मौत
Indigo Flight Cancel
थकान, भूख और घर जाने का इंतजार; दिल्ली एयरपोर्ट पर दो दिन से बेबस बैठे हज यात्री
Bareilly
Bareilly: मौलाना तौकीर की बढ़ी मुश्किलें, 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
JDU MP on Babri Masjid Construction
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के साथ हैं नीतीश कुमार के सांसद, कही बड़ी बात
Faridabad
Faridabad के दो गावों में बुलडोजर का डर, धरने पर बैठे मुस्लिम समाज के लोग
Punjab
Punjab: सिखों की दी जमीन पर तैयारी हुई मस्जिद; दूसरे गांव में पढ़नी पड़ती थी नमाज
NCERT
विवादों में 7वीं क्लास की NCERT बुक, मंदिरों की लूट और इस्लाम फैलाने का जिक्र
Gazal Hotel Case
अब्बास और उमर अंसारी की किस्मत का फैसला आज, गज़ल होटल केस में अहम सुनवाई