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असम, बंगाल के बाद इस गैर-बीजेपी शासित राज्य में भी उठी UCC की मांग, जानिए किन राज्यों ने पहले ही बना दी कमेटी

Jharkhand UCC Demand: उत्तराखंड और गुजरात में UCC कानून लागू हो गया है. वहीं, पश्चिम बंगाल में भी UCC से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया गया है. गैर-बीजेपी शासित राज्यों में भी UCC की मांग तेज हो रही है और बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रही है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 01, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:45 PM IST
असम, बंगाल के बाद इस गैर-बीजेपी शासित राज्य में भी उठी UCC की मांग, जानिए किन राज्यों ने पहले ही बना दी कमेटी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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