/असम, बंगाल के बाद इस गैर-बीजेपी शासित राज्य में भी उठी UCC की मांग, जानिए किन राज्यों ने पहले ही बना दी कमेटी

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Jharkhand News: उत्तराखंड, असम और गुजरात में UCC बिल पास हो चुके हैं. पश्चिम बंगाल में UCC पास होने के बाद अब झारखंड में भी UCC बिल लाने की मांग उठ रही है. झारखंड में UCC बिल लाने के मुद्दे पर BJP महागठबंधन सरकार पर जोरदार हमले कर रही है और पार्टी नेता कड़े बयान दे रहे हैं. इस कड़ी में झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने UCC को लेकर एक अहम बयान दिया और सरकार पर तीखा हमला बोला.
उन्होंने कहा कि देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) जरूरी है. भारत को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कानून बनाना बहुत अहम है. देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, ऐसा कानून जो सभी के लिए बराबरी सुनिश्चित करे और समाज के हर वर्ग पर लागू हो. झारखंड में UCC जितनी जल्दी लागू होगा, उतना ही अच्छा होगा. राज्य को राष्ट्र-निर्माण में योगदान देना चाहिए. झारखंड को UCC अपनाकर एक सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए. अगर इसे अभी लागू नहीं किया गया, तो सत्ता में आने पर BJP झारखंड में UCC लागू करेगी.
बीजेपी विधायक पर JMM का पलटवार
बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए JMM के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, "वे बस यही कहते रहते हैं कि 'ऐसा होना चाहिए' या 'ऐसा किया जाना चाहिए', वे किसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं? केंद्र में उनकी सरकार है. 12 साल से वे एक के बाद एक घोटाले में फंसे हुए हैं. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो बस कर दीजिए. आपको कौन रोक रहा है? पार्टी इस प्रस्ताव के फायदे और नुकसान के आधार पर फैसला लेगी. कभी वे UCC की बात करते हैं, तो कभी NRC की, लोगों को बेदखल करने या निकालने की धमकी देते हैं, तो कोई ठोस योजना क्यों नहीं लाते? हमें साफ-साफ बताएं कि आप क्या और कैसे करना चाहते हैं. अगर यह सही लगा, तो हमारी पार्टी भी फैसला लेगी. हालांकि, सिर्फ़ धार्मिक उन्माद भड़काने के लिए खोखली बातें करने से काम नहीं चलेगा."
कांग्रेस ने भी बोला हमला
कांग्रेस के राज्य महासचिव आलोक दुबे ने कहा, "बीजेपी की हर नीति और फैसले पर शक की गुंजाइश रहती है. चाहे आप किसानों के लिए कानून लाएं या SIR जैसी प्रक्रिया शुरू करें, शक पैदा होता है. झारखंड के हालात बंगाल से अलग हैं. किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और किसी खास समुदाय, धर्म या जाति को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए."
इन राज्यों में लागू हो सकता है यूसीसी कानून
गौरतलब है कि उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पास किया और कानून लागू किया. इसके बाद, गुजरात में UCC कानून लागू किया गया. 2026 के असम विधानसभा चुनाव के बाद असम विधानसभा में भी UCC बिल पास किया गया. पश्चिम बंगाल में भी UCC लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे पहले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत BJP शासित दूसरे राज्यों में भी UCC बिल लागू करने के लिए कमेटियां बनाई गई. अब झारखंड में भी UCC बिल लाने की मांग बढ़ रही है और इस कदम ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि भविष्य में सभी राज्यों में धीरे-धीरे UCC लागू किया जाएगा.