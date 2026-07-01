/असम, बंगाल के बाद इस गैर-बीजेपी शासित राज्य में भी उठी UCC की मांग, जानिए किन राज्यों ने पहले ही बना दी कमेटी

बीजेपी विधायक पर JMM का पलटवार

बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए JMM के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, "वे बस यही कहते रहते हैं कि 'ऐसा होना चाहिए' या 'ऐसा किया जाना चाहिए', वे किसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं? केंद्र में उनकी सरकार है. 12 साल से वे एक के बाद एक घोटाले में फंसे हुए हैं. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो बस कर दीजिए. आपको कौन रोक रहा है? पार्टी इस प्रस्ताव के फायदे और नुकसान के आधार पर फैसला लेगी. कभी वे UCC की बात करते हैं, तो कभी NRC की, लोगों को बेदखल करने या निकालने की धमकी देते हैं, तो कोई ठोस योजना क्यों नहीं लाते? हमें साफ-साफ बताएं कि आप क्या और कैसे करना चाहते हैं. अगर यह सही लगा, तो हमारी पार्टी भी फैसला लेगी. हालांकि, सिर्फ़ धार्मिक उन्माद भड़काने के लिए खोखली बातें करने से काम नहीं चलेगा."