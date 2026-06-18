/स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को मिला सलमान खान का समर्थन, शिक्षा सुधार की मांग को बताया ज़रूरी

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Salman Khan Support Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर समेत मुल्क के अलग-अलग सूबों में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है. मुल्क भर के छात्र पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इस आंदोलन को विपक्ष के सियासी दलों ने समर्थन दिया है. साथ ही विपक्षी दल के नेता भी स्टूडेंट्स की मांगों के साथ सदन से सड़क तक एहतेजाज कर रहे हैं. इस बीच 20 जुलाई को स्टूडेंट्स और कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में संघर्ष हुआ, पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने बुरी तरह प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, टीयर गैस के गोले छोड़े. इस हिंसा के बाद बॉलीवुड स्टार्स स्टूडेंट्स के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और उनके खिलाफ हुई हिंसा की मज़म्मत कर रहे हैं. इसी कड़ी में सलमान खान ने भी स्टूडेंट्स का समर्थन किया है. इससे पहले बॉलीवुड के दर्जनों स्टार्स ने स्टूडेंट्स के इस आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया और सड़कों पर आवज उठाई है.
सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था; बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया, जो स्टू़डेंट्स और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माँ-बाप ने भी उनका साथ दिया है. मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूँ. उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है. यह आंदोलन या विरोध-प्रदर्शन ही सही तरीका है और स्टूडेंट्स ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है. वे बहुत साहसी और बहादुर हैं. तालीम को लेकर प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी."
उन्होंने आगे लिखा, "यह मुद्दा स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के बीच का है; इसे सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए. इसका श्रेय केवल हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स को ही मिलना चाहिए. मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत बनाएगी. यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है. एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है, जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे. तालीम ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और ज्यादा लोकप्रिय व आकर्षक बनना चाहिए, ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएँ और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए."