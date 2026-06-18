/स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को मिला सलमान खान का समर्थन, शिक्षा सुधार की मांग को बताया ज़रूरी

Salman Khan Support Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर समेत मुल्क के अलग-अलग सूबों में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है. मुल्क भर के छात्र पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इस आंदोलन को विपक्ष के सियासी दलों ने समर्थन दिया है. साथ ही विपक्षी दल के नेता भी स्टूडेंट्स की मांगों के साथ सदन से सड़क तक एहतेजाज कर रहे हैं. इस बीच 20 जुलाई को स्टूडेंट्स और कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में संघर्ष हुआ, पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने बुरी तरह प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, टीयर गैस के गोले छोड़े. इस हिंसा के बाद बॉलीवुड स्टार्स स्टूडेंट्स के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और उनके खिलाफ हुई हिंसा की मज़म्मत कर रहे हैं. इसी कड़ी में सलमान खान ने भी स्टूडेंट्स का समर्थन किया है. इससे पहले बॉलीवुड के दर्जनों स्टार्स ने स्टूडेंट्स के इस आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया और सड़कों पर आवज उठाई है.