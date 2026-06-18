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स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को मिला सलमान खान का समर्थन, शिक्षा सुधार की मांग को बताया ज़रूरी

Salman Khan Support Student Protest: पेपर लीक के खिलाफ मुल्क भर में चल रहे स्टूडेंट्स के आंदोलन को लेकर बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने स्टूडेंट्स का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नौजवानों की यह आवाज़ अहम है. सलमान ने आंदोलन को गैर-राजनीतिक बताते हुए स्टूडेंट्स की मेहनत, जागरूकता और शांतिपूर्ण संघर्ष की सराहना की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:03 AM IST
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