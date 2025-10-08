Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2952836
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

मुस्लिमों की लिबास में मस्जिद जाने पर दीपिका और रणवीर ट्रोलिंग के हुए शिकार; SM जोम्बीज ने लगाए कैसे- कैसे आरोप!

Deepika Padukone hijab Controversy: अभिनेत्री दीपिका पादुकोन द्वारा एक वीज्ञापन में अबाया पहनने पर बवाल मच गया है. सोशल मीडिया पर उनके आलोचक अबाया पहनने को लेकर ट्रोलिंग कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:20 PM IST

Trending Photos

मुस्लिमों की लिबास में मस्जिद जाने पर दीपिका और रणवीर ट्रोलिंग के हुए शिकार; SM जोम्बीज ने लगाए कैसे- कैसे आरोप!

Deepika Padukone hijab Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और उनके पति अभिनेता रणवीर सिंह ने हाल ही में विज़िट अबू धाबी के एक नए विज्ञापन में नजर आए. इस विज्ञापन में दोनों को अबू धाबी के पारंपरिक कपड़ों में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में दिखाया गया है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा हो गया है. क्योंकि इस विज्ञापन में दीपिका पादुकोण ने अबाया (मुस्लिम समुदाय की स्त्रीयों द्वारा पहना जाने वाला एक कपड़ा) पहन रखा था. सोशल मीडिया पर उनके आलोचक ट्रोल कर रहे हैं. वहीं, अबाया पहनने पर दीपिका के फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.   

दरअसल, विज़िट अबू धाबी के एक नए विज्ञापन में दुबई की संस्कृति, शांत माहौल और ऐतिहासिक, धार्मिक इमारतों को दिखाया गया है. सोशल मीडिया पर उनके आलोचक यह कह कर दीपिका की ट्रोलिंग कर रहे हैं कि वह भारत में अर्धनग्न कपड़ों में रहती हैं और मुस्लिम देशों में अबाया पहन रही हैं. कुछ आलोचकों ने लिखा कि कुछ पैसों के लिए दीपिका पादुकोण ने अबाया पहन लिया. याद रहे अबाया पर बार-बार आपत्ति जाहिर करके इस कपड़े को डिफेम करने की कोशिश भी हो सकती है. हालांकि हर धार्मिक स्थल का अपनी मर्यादा होता है और लोगों को उस मर्यादा का सम्मान करना चाहिए. दीपिका ने बिल्कुल उसी मर्यादा का ख्याल रखा और मस्जिद में अबाया पहनकर गईं. 

दीपिका पादुकोण के कुछ आलोचकों ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि दीपिका ने कभी भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया, काश वह ऐसा भी करती. हालांकि कई फिल्मों में दीपिका पादुकोण भारतीय संस्कृति को रिपरजेंट करने वाले कपड़ों में दिखाई दी हैं. जैसे- पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और चेन्नई एक्सप्रेस. वहीं, दीपिका के समर्थक हिजाब में दीपिका की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह पहली बार नहीं है जब दीपिका को उनके पहनावे के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा हो. इससे पहले भी अभिनेता शाहरुख खान के साथ फिल्म "पठान" में भगवा रंग की बिकनी पहनने पर विवाद हुआ था. सोशल मीडिया पर उस वक्त भी दीपिका के आलोचकों ने ट्रोलिंग की थी और भगवा रंग का अपमान करने का आरोप लगाया था.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Deepika Padukone hijab ControversyBollywood actress Deepika PadukoneToday News

Trending news

Deepika Padukone hijab Controversy
मुस्लिमों की लिबास में मस्जिद जाने पर दीपिका और रणवीर ट्रोलिंग के हुए शिकार
Uttarakhand Madarsa Board News
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाले कानून पर भड़के पूर्व CM हरीश रावत
Pakistan News
आतंकवादी संगठनों के बीच गठबंधन करवा रहा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा
Boycott Muslim Mehndi Application Worker
मुस्लिम मेहंदी वालों को अपने घर या दुकान के सामने जगह न दें; BJP नेत्री की अपील
I Love Muhammad sticker bike challan case
I Love Muhammad: स्टिकर पर चालान काटना पड़ा भारी,विभाग ने किया पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Jawed Habib Look Out Notice
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने किया करोड़ों का फ्रॉड? जारी हुआ Look Out Notice
Bihar News
पटना: लिव-इन पार्टनर बना हैवान, अमित ने प्रेमिका रुखसार को दी दर्दनाक मौत
Pakistan News
पाकिस्तान ने ISKP को बनाया 'हाइब्रिड वॉरफेयर टूल'; ISI की खौफनाक साजिश उजागर!
Assam news
BJP की 'मुस्लिम कब्जा' दिखाने वाली वीडियो पर SC सख्त, X और असम बीजेपी को भेजा नोटिस
Varanasi News
हिंदूवादी संगठन की चेतावनी पर प्रशासन ने शुरू की मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई!