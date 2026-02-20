ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन ने रोका अमेरिका का रास्ता, जानें क्या है पूरा मामला

UK Blocks US Iran Strike: ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री हमलों के लिए ब्रिटिश एयर फ़ोर्स (RAF) बेस इस्तेमाल करने की US की इजाजत की रिक्वेस्ट खारिज कर दिया है. इस फैसले से US और UK के बीच तनाव बढ़ने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इसका असर हिंद महासागर में स्ट्रेटेजिक रूप से अहम चागोस आइलैंड के भविष्य पर भी पड़ सकता है.

दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस समय बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री एक्टिविटीज़ को लेकर चल रहे विवादों से मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बनने का खतरा है. इसी बैकग्राउंड में US ने UK से अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी. हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने साफ कहा कि किसी भी संभावित हमले में शामिल होना इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हो सकता है और इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, US खास तौर पर इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर के पास मौजूद रॉयल एयर फ़ोर्स बेस फेयरफ़ोर्ड और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करना चाहता था. दोनों बेस लंबे समय से US और UK के साझा मिलिट्री सहयोग का हिस्सा रहे हैं. हालांकि, किसी भी आक्रामक मिलिट्री कार्रवाई के लिए ब्रिटेन से फॉर्मल मंज़ूरी जरूरी है. ब्रिटिश सरकार ने यह भी साफ किया कि वह इंटरनेशनल कानून और अपनी पॉलिसी का सख्ती से पालन करती है. उसने कहा कि उसने पहले भी ईरान पर सीधे US हमलों में हिस्सा लेने से मना कर दिया है और अपनी भूमिका सिर्फ़ अपने रिसोर्स और सहयोगी सेनाओं की रक्षा तक ही सीमित रखी है.

ईरान को अमेरिका की धमकी

इस बीच, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के फैसले पर नाराज़गी जताई. उन्होंने कहा कि ईरान से होने वाले संभावित खतरे का सामना करने के लिए US को डिएगो गार्सिया और फेयरफ़ोर्ड जैसे बेस की जरूरत पड़ सकती है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए राज़ी नहीं होता है, तो US को इन बेस तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है. उन्होंने ब्रिटिश सरकार के फ़ैसले को गलत बताया. यह पूरा मामला चागोस आइलैंड्स के विवाद से भी जुड़ा है.

क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये बेस

ब्रिटेन इन आइलैंड्स को मॉरिशस को सौंपने के प्लान पर बातचीत कर रहा है. इस प्लान में डिएगो गार्सिया बेस को मॉरिशस को 99 साल के लिए वापस लीज पर देने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 35 बिलियन पाउंड है. यह बेस हिंद महासागर में एक स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर है और इसे मिडिल ईस्ट और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है.