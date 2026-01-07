ब्रिटेन की मुस्लिम गृह सचिव ने मुस्लिम स्कॉलर की एंट्री पर लगाया बैन, जानें पूरा मामला

US Muslim Scholar UK Entry Ban: ब्रिटिश गृह सचिव शबाना महमूद ने US मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर शैडी एलमासरी के ब्रिटेन में आने पर रोक लगा दी है. यह फैसला इजराइल और पश्चिमी देशों के समर्थन की आलोचना करने वाली उनकी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से लिया गया है.
Shabana Mahmood on Dr Shadee Elmasry: ब्रिटिश सरकार ने एक जाने-माने अमेरिकी मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर शैडी एलमासरी के देश में आने पर रोक लगा दी है. यह फैसला उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर हुए विवाद के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने इजरायल को पश्चिमी देशों के समर्थन की आलोचना की थी. एलमासरी को रविवार को बर्मिंघम, बोल्टन और इलफ़ोर्ड में बोलना था, लेकिन उनके आने से पहले ही उनका यात्रा परमिट रद्द कर दिया गया.
यह कार्रवाई ब्रिटिश गृह सचिव शबाना महमूद ने की. एलमासरी की यात्रा एक मुस्लिम चैरिटी ग्लोबल रिलीफ ट्रस्ट ने आयोजित की थी. सरकार ने कहा कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को देश में आने की इजाजत नहीं दे सकती जिस पर नफरत फैलाने या चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप हो. एलमासरी के कई पुराने सोशल मीडिया पोस्ट हाल ही में फिर से सामने आए और वायरल हो गए. 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के एक दिन बाद किए गए एक पोस्ट में कहा गया था कि गाजा के लोगों ने 50 साल बाद "जवाबी कार्रवाई" की है और पश्चिमी देश यूक्रेन के मामले में भी ऐसे ही कामों का समर्थन करते हैं.
एक दूसरे पोस्ट में जायोनी मिलिशिया हगाना और इरगुन का ज़िक्र था, जिसमें कहा गया था कि इतिहास 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ. इन पोस्ट के बाद इजरायल समर्थक एक्टिविस्ट्स ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर दिया. एक गुमनाम एक्स अकाउंट और कंजर्वेटिव सांसद निक टिमोथी ने एलमासरी पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया और सरकार से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. हमास UK में एक प्रतिबंधित संगठन है. बैन के बाद एलमासरी ने आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि उनका संदेश हमेशा करुणा और बातचीत पर आधारित रहा है और उन्होंने कभी भी हमास का समर्थन नहीं किया.
उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र अवैध कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध को वैध मानता है और "जवाबी कार्रवाई" शब्द को समर्थन के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए. एलमासरी अमेरिका के न्यू जर्सी में न्यू ब्रंसविक इस्लामिक सेंटर में शिक्षा और सामुदायिक मामलों के निदेशक हैं और सफ़ीना सोसाइटी के संस्थापक भी हैं. उनका कहना है कि उन्हें इंग्लैंड और वहां के लोग पसंद हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में यह फैसला बदला जा सकता है.