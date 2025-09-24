भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, सोने के तस्कर के मंसूबे चकनाचूर!

BSF Action India Bangladesh Border: BSF ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 80 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के सोने की तस्करी को नाकाम किया है. इस दौरान एक तस्कर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया. BSF दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की 32वीं बटालियन के सतर्क जवानों ने नादिया जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सोने की तस्करी की कोशिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया. जवानों ने 719.2 ग्राम वजन के छह सोने के बिस्कुट जब्त किए. इनकी कीमत लगभग 80.55 लाख रुपए है, जिन्हें बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से तस्करी करके लाया जा रहा था.

दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर 32वीं बटालियन के बीएसएफ कर्मियों ने तुरंत रणनीति बनाई. सैनिकों के दो समूहों ने बाड़ के पास आम और केले के बागों में स्थान ले लिया. इस दौरान दो भारतीय और दो बांग्लादेशी तस्कर सीमा के दोनों ओर से आते देखे गए.

बांग्लादेशी तस्करों ने भारतीय युवक की तरफ छोटे प्लास्टिक के पैकेट फेंके. जैसे ही भारतीय तस्करों ने पैकेट लेने का प्रयास किया, बीएसएफ के जवान आगे बढ़े. एक तस्कर को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा. गिरफ्तार तस्कर के पास से दो प्लास्टिक के पैकेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. उन्‍होंने बताया कि जब्त किए गए सोने के बिस्कुट और गिरफ्तार तस्कर को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है.

जनसंपर्क अधिकारी ने इस सफल अभियान की सराहना की और कहा कि बीएसएफ के जवान तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से अपील की कि वे सोने की तस्करी से संबंधित कोई भी जानकारी तुरंत बीएसएफ के साथ साझा करें. उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वसनीय जानकारी देने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

इनपुट-आईएएनएस