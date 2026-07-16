/Contempt of Court: मुल्जिम के घर बुलडोज़र एक्शन; सुप्रीम कोर्ट में भी टूटी मजलूमों की आस

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नई दिल्ली: किसी मामले में इलज़ाम लगते ही मुल्जिम का घर या प्रॉपर्टी तोड़ देना और उसे गिरा देना भाजपा शासित राज्यों में एक फैशन बनता जा रहा है. इस मामले में राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और आदेशों का भी उल्लंघन कर रही हैं, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने उन कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनमें इलज़ाम लगाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करके तोड़फोड़ की गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतें संबंधित हाई कोर्ट के सामने उठाई जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट से कहा कि वह बुलडोजर से प्रॉपर्टी गिराने के खिलाफ नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन को लेकर दायर कंटेम्प्ट और कोर्ट याचिकाओं पर फैसला करे. कोर्ट ने कहा कि हर मामले में अलग-अलग फैक्ट्स वाले विवाद होंगे, और सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स की बुनियाद पर हर दावे पर फैसला नहीं कर सकता है.
बेंच ने कहा कि हम इन कार्यवाही के रिकॉर्ड को संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट को ट्रांसफर करना सही समझते हैं. सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान एक वकील ने बेंच को बताया कि इस खास मामले में सुप्रीम कोर्ट के बताए प्रोसेस का पालन नहीं किया जा रहा है, और ऐसे कई मामले हैं जब इस तरह की तोड़फोड़ को साफ तौर पर 'सज़ा' के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2024 का फैसला अपराधों में मुल्ज़िम के घरों को सज़ा के तौर पर तोड़ने के बड़े ट्रेंड को दूर करने के लिए जारी किया गया था; लेकिन यह फैसला आरोपी के किसी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से सुरक्षा देने की गारंटी भी नहीं देता है.
गौरतलब है कि 13 नवंबर, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, और पूरे देश के लिए एक गाइडलाइंस तय कीं, जिसमें कहा गया कि बिना पहले कारण बताओ नोटिस के कोई भी प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी जानी चाहिए और ऐसा करने के पहले प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक़्त भी दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई निर्देश दिए थे, और साफ किया था कि अगर सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से सटी या किसी नदी या पानी की जगहों जैसी किसी पब्लिक जगह पर कोई बिना इजाज़त का स्ट्रक्चर है, और उन मामलों में भी जहां कोर्ट ने तोड़फोड़ का आदेश दिया है, तो वे लागू नहीं होंगे.