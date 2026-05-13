जामिया नगर, शाहीन बाग और अबुल फजल को बड़ी राहत, 2026 तक नहीं चलेगा बुलडोजर

Jamia Nagar News: देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले और 'O-Zone' श्रेणी में आने वाली कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत की खबर मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि दिसंबर 2026 तक इन कॉलोनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

दरअसल, दिल्ली के कई इलाके लंबे समय से 'O-Zone' क्षेत्र, वन भूमि, बाढ़ के मैदान और पर्यावरण नियमों से जुड़े मामलों को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं. जामिया नगर, अबुल फजल एन्क्लेव, शाहीन बाग और आसपास की कई कॉलोनियों के निवासी लगातार इस डर में जी रहे थे कि उनके घरों और दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद निवासियों को अब कुछ समय के लिए राहत मिली है.

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि 'O-Zone' श्रेणी के तहत आने वाली कॉलोनियां दिल्ली के विशिष्ट कानूनों और सुरक्षा प्रावधानों के दायरे में आती हैं. नतीजतन, इन क्षेत्रों में तत्काल कोई तोड़फोड़ या हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी. सरकार ने कोर्ट को आगे बताया कि स्थिति स्पष्ट करने और भविष्य की कार्ययोजना बनाने के लिए उसे समय चाहिए. यह फैसला ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) कुछ इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है. हाल ही में, धोबी घाट और आसपास के कई इलाकों को खाली कराने के निर्देश जारी किए गए थे, जिससे निवासियों के बीच चिंता बढ़ गई थी.

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लोगों ने क्या कहा?

इलाके के सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने कहा है कि यह घटनाक्रम न सिर्फ कानूनी राहत देता है, बल्कि हजारों परिवारों को मानसिक शांति भी प्रदान करता है. उनका मानना ​​है कि निवासियों को अब अपने घरों को सुरक्षित रखने और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है. कई लोगों ने यह राय व्यक्त की है कि यदि जल्दबाजी में कार्रवाई की गई होती, तो बड़ी संख्या में परिवार बेघर हो सकते थे. फिर भी, इस पूरे मामले से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक विवाद अभी पूरी तरह से हल नहीं हुए हैं. एक तरफ, DDA ज़मीन के कुछ टुकड़ों को सरकारी स्वामित्व वाला और उन पर अतिक्रमण किया हुआ घोषित कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ, स्थानीय निवासियों का दावा है कि वे वहां सालों से रह रहे हैं और कई मामलों में, उन्हें नियमित रूप से बिजली, पानी और अन्य सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं.