UP में दबंगों ने 60 साल के बुज़ुर्ग को पेशाब पीने के लिए किया मजबूर, बेटे को भी पीटा

ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक बेहद शर्मनाक वारदात सामने आई है. यहां कुछ दबंगो ने एक दलिप बाप-बेटे की बेरहमी से पिटाई की है और हद तो तब हो गई जब बुज़ुर्ग को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया. यह वारदात पिछले हफ्ते की बताई जा रही है. इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर अहम मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक मुतास्सिर परिवार ललितपुर का रहने बताया जा रहा है. परिवार ने बताया है कि मुल्ज़िम दबंग हम पर एक पुरानी शिकायत वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने बाप-बेटे को जमकर पीटा और पिता को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया.

Lalitpur: A 65-yr-old Dalit man was allegedly beaten & forced to drink urine in Village Roda by a person against whom victim's family had filed a police complaint a week ago.

Accused was forcing the old man & his son to compromise & take back the police complaint.

(12.10.2020) pic.twitter.com/kk16CeqbwA

— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2020