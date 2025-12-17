Advertisement
Zee Salaam ख़बरें

US के इस मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप पर ‘आतंकी’ ठप्पा; डेसेंटिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचा संगठन

Florida Executive Order Controversy: एक प्रमुख मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप, CAIR ने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस पर मुकदमा किया है, जिसमें संगठन को विदेशी आतंकवादी ग्रुप बताने वाले उनके आदेश को चुनौती दी गई है. CAIR इस कदम को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर हमला बता रहा है.

Last Updated: Dec 17, 2025, 10:16 AM IST

CAIR Lawsuit Florida: अमेरिका में एक प्रमुख मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) ने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस के खिलाफ फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. यह मुकदमा डेसेंटिस द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश को चुनौती देता है, जिसमें CAIR और एक अन्य संगठन को "विदेशी आतंकवादी संगठन" बताया गया है. CAIR का तर्क है कि यह आदेश असंवैधानिक मनमाना है और फेडरल अधिकारों का उल्लंघन है.

यह मुकदमा सोमवार देर रात CAIR-फाउंडेशन और CAIR-फ्लोरिडा द्वारा दायर किया गया था. याचिका में टल्हासी में एक फेडरल जज से डेसेंटिस के आदेश को गैरकानूनी घोषित करने और इसके कार्यान्वयन को तुरंत रोकने का अनुरोध किया गया है. CAIR का तर्क है कि किसी राज्य के गवर्नर के पास किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह शक्ति पूरी तरह से फेडरल सरकार के पास है.

CAIR अमेरिका के सबसे बड़े मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठनों में से एक है, जिसके देश भर में 20 से ज़्यादा चैप्टर हैं. यह संगठन कानूनी सहायता प्रदान करता है, नागरिक अधिकारों की वकालत करता है, और शैक्षिक आउटरीच करता है. मुकदमे में कहा गया है कि डेसेंटिस ने बिना किसी तथ्यात्मक आधार के CAIR को आतंकवादी संगठन घोषित करके अपने अधिकार का उल्लंघन किया है, जिससे फेडरल सरकार की विशेष शक्तियों का उल्लंघन हुआ है. CAIR का आरोप है कि उसे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने उन व्यक्तियों के बोलने की आज़ादी के अधिकारों का बचाव किया था जिन्होंने फिलिस्तीनी मानवाधिकारों के समर्थन में आवाज़ उठाई थी. संगठन का दावा है कि फ्लोरिडा सरकार असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे आदेशों का इस्तेमाल कर रही है.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते डेसेंटिस के आदेश में मुस्लिम ब्रदरहुड को भी "विदेशी आतंकवादी संगठन" बताया गया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. डेसेंटिस का आदेश फ्लोरिडा राज्य की सभी एजेंसियों को इन संगठनों या उनका समर्थन करने वालों को सरकारी ठेके, रोज़गार या फंडिंग देने से रोकने का निर्देश देता है.

इस शहर में रहते हैं 5 लाख मुस्लिम
फ्लोरिडा में लगभग 500,000 मुस्लिम निवासी रहते हैं. गवर्नर डेसेंटिस की प्रेस सचिव, मौली बेस्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए डेसेंटिस के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं और खास तौर पर CAIR के फाइनेंस की जांच करने के लिए उत्सुक हैं. टेक्सास में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां CAIR ने पहले ही गवर्नर ग्रेग एबॉट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. संगठन का तर्क है कि ऐसे आदेश न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के बारे में भी गंभीर सवाल उठाते हैं.

Salaam Tv Digital Team

