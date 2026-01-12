Advertisement
"No Shah" रैली में ट्रक की एंट्री से मचा कोहराम, US में ईरान विरोधी रैली में हड़कंप

Los Angeles Protest Truck Incident: कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ "नो शाह" रैली के दौरान एक ट्रक भीड़ में घुस गया. इस अचानक हुई घटना से अफरा-तफरी मच गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Jan 12, 2026

"No Shah" रैली में ट्रक की एंट्री से मचा कोहराम, US में ईरान विरोधी रैली में हड़कंप

Los Angeles Protest: ईरान में एक तरफ सत्ता परिवर्तन के लिए लोग सड़कों पर उतरें हैं जबकि दूसरी तरफ लाखों की संख्या में लोग सरकार के समर्थन में उतरे हैं. दोनों पक्ष एक-दूसरे का जोरदार विरोध कर रहे हैं. इस दौरान ईरानी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ये विरोध प्रदर्शन इजरायली और अमेरिकी जासूसों ने करवाए हैं, जो भीड़ में घुसकर मस्जिदों और धार्मिक स्थलों में आग लगा रहे हैं. इस बीच अमेरिका में भी ईरानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. इसी दौरान अमेरिका के लॉस एंजिल्स में ईरानी राजशाही का विरोध करने वाले संगठन MEK का स्टिकर लगी एक ट्रक ने रजा पहलवी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचल दिया.

ईरान के पीपल्स मुजाहिदीन (MEK) का स्टिकर लगा एक ट्रक लॉस एंजिल्स में राजशाही समर्थक और खामेनेई विरोधी शासन के खिलाफ मार्च के दौरान भीड़ में घुस गया, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. ट्रक पर "नो शाह" का नारा लिखा हुआ था. यह घटना लॉस एंजिल्स के वेस्टवुड इलाके में विल्शायर फेडरल बिल्डिंग के ठीक बाहर हुई, जहां एक यू-हॉल ट्रक ईरानी शासन के खिलाफ विरोध कर रही भीड़ में घुस गया, जिससे कथित तौर पर दो लोग घायल हो गए.

गाड़ी पर क्या लिखा था
CBS न्यूज के मुताबिक, घटना में शामिल ट्रक पर ईरानी इतिहास से जुड़ा एक राजनीतिक संदेश लिखा था. ट्रक के साइड में लिखा था, "No Regime." इस पर यह भी लिखा था, "अमेरिका, 1953 को मत दोहराओ, कोई मुल्ला नहीं." यह 1953 के उस अमेरिकी समर्थित तख्तापलट का ज़िक्र है जिसने ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटा दिया था और शाह को फिर से गद्दी पर बिठाया था.

ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, पुलिस ने बाद में एक आदमी को यू-हॉल ट्रक से हटाया और उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया. जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तो कई प्रदर्शनकारियों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, कुछ ने तो झंडे के डंडों से भी मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दखल देकर स्थिति को काबू में कर लिया. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में ट्रक का विंडशील्ड पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है और कांच के टुकड़े सड़क पर बिखरे हुए हैं. साथ लगा ट्रेलर खाली दिख रहा था, उसका पिछला दरवाज़ा खुला था, जबकि पुलिस उसके अंदर के सामान और आसपास के इलाके की जांच कर रही थी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Los Angeles protestLos Angeles protest truck incidentAnti Khamenei protest USA

