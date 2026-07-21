/कैमरा इस्लाम का दुश्मन नहीं, इस सच्चाई को जितना जल्दी हो सके समझ लें, मुसलमान!

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भारतीय मुसलमान पीढ़ियों से भारतीय सिनेमा में अपनी योगदान देकर इस कला को सींचते, संवारते और जिन्दा रखने का काम करते रहे हैं. यहाँ तक कि हिंदी सिनेमा की भाषा को देखा जाए तो उसे उर्दू ने हमेशा समृद्ध किया है. भारतीय हिंदी सिनेमा में भारतीय मुस्लिम स्क्रीनराइटर, गीतकार, डायलॉग राइटर, म्यूज़िशियन, एक्टर और डायरेक्टर ने एक ऐसी कलात्मक परंपरा बनाने में मदद की जो भारत की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बन गई. फिर भी, अजीब बात है कि आज भी मुस्लिम समुदाय के कई लोग फिल्म की पढ़ाई और फिल्म बनाने को शक की नज़र से देखते हैं, कभी-कभी तो उन्हें धार्मिक तौर पर गलत भी मानते हैं.
मुस्लिम समाज का ये विरोधाभास ईमानदार आत्मचिंतन करने लायक है. सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई में इस्लाम धर्म इस कला में शामिल अश्लीलता या फूहड़पन की वजह से इससे दूर रहने के लिए कोई नसीहत देता है?
बहस इस बारे में नहीं है कि अश्लीलता, फूहड़पन या गलत मनोरंजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या नहीं. इस्लाम समेत हर धर्म, ऐसे कंटेंट को बढ़ावा नहीं देता जो गलत काम को बढ़ावा देता है. असली सवाल यह है कि क्या मीडियम खुद गलत है? कैमरा सिर्फ़ एक टूल है? पेन की तरह, यह अज्ञानता या ज्ञान फैला सकता है; इंटरनेट की तरह, यह नफ़रत या शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है? नैतिकता इस बात में है कि मीडियम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, न कि मीडियम के होने में?
मज़े की बात यह है कि कई इस्लामिक जानकार और धार्मिक संगठन जो सिनेमा को रोकने की कोशिश करते हैं, वे लाखों लोगों तक पहुँचने के लिए अब खुद ऑडियो-विज़ुअल मीडिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने लगे हैं. उनके उपदेश YouTube, Facebook, Instagram, टेलीविज़न और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए प्रोफ़ेशनली बनाए जाते हैं. वे कैमरा, माइक्रोफ़ोन, लाइटिंग इक्विपमेंट, एडिटिंग सॉफ़्टवेयर, ग्राफ़िक्स, एनिमेशन और लाइव-स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं. ये वही टूल हैं जिनसे मॉडर्न फ़िल्ममेकिंग बनती है.
अगर धार्मिक शिक्षा के लिए विज़ुअल मीडिया ठीक है, तो सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्टराइटिंग या डॉक्यूमेंट्री फ़िल्ममेकिंग सीखना अपने आप गलत कैसे हो सकता है?
यह फर्क तब और भी साफ़ हो जाता है, जब कोई भारत की सीमाओं से आगे देखता है. पूरी मुस्लिम दुनिया में, सरकारें और फ़िल्म बनाने वाले सिनेमा को शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और ऐतिहासिक कहानी कहने के एक मज़बूत माध्यम के तौर पर तेज़ी से स्वीकार कर रहे हैं.
हाल के कुछ सालों में तुर्की ने 'डिरिलिश', 'एर्टुगरुल', 'कुरुलुस उस्मान' और 'मेहमेद फ़ेतिहलर सुल्तानी' जैसे इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर ऐतिहासिक ड्रामा बनाए हैं, जो दुनिया भर के लाखों दर्शकों को इस्लामिक और ओटोमन इतिहास से रूबरू हैं. अरब दुनिया ने अब तक की सबसे बेहतरीन और सम्मानित इस्लामिक फिल्मों में से एक बनाई-'द मैसेज' (1976), जिसे मुस्तफा अक्कड़ ने डायरेक्ट किया था. इसमें अरब दुनिया में इस्लाम के उभार के बारे में बताया गया था. हालांकि, इसमें पैगंबर मुहम्मद (स.) की छवि को दिखाने से बचा गया था. 2015 में, मशहूर ईरानी फिल्ममेकर माजिद मजीदी ने 'मुहम्मद: द मैसेंजर ऑफ गॉड' डायरेक्ट की, जिसमें पैगंबर के बचपन को भी स्क्रीन पर उनका चेहरा न दिखाकर उसी इज्ज़त के साथ दिखाया गया.
इस्लामिक इतिहास को दिखाने में टेलीविज़न भी उतना ही ज़रूरी हो गया है. इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर सीरीज़ 'उमर' (2012) 'खलीफ़ा उमर इब्न अल-खत्ताब' (R.A.) की ज़िंदगी को इस्लाम के शुरुआती दिनों से लेकर इस्लामिक स्टेट के बढ़ने तक दिखाती है. दूसरे प्रोडक्शन्स में 'इमाम अली', 'इमाम हसन', 'इमाम हुसैन', 'मुख्तार अल-थकाफी' और इस्लामिक इतिहास के दूसरे असरदार लोगों की ज़िंदगी को दिखाया गया है. एनिमेटेड सिनेमा ने 'मुहम्मद: द लास्ट प्रोफेट' (2002) और 'बिलाल: ए न्यू ब्रीड ऑफ़ हीरो' (2015) जैसी फ़िल्मों के ज़रिए भी इस्लामिक हिस्ट्री को दुनिया तक पहुँचाने में अहम योगदान दिया है.
हाल ही में, सऊदी अरब ने इस्लाम के सबसे महान मिलिट्री कमांडरों में से एक, हज़रत खालिद इब्न अल-वालिद (R.A.) के जीवन से प्रेरित एक बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक फ़िल्म बनाने की योजना की घोषणा की है, जो इस्लामिक इतिहास को बचाने और बताने के साधन के रूप में सिनेमा में सऊदी अरब सरकार के बढ़ते निवेश को दिखाता है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और कई खाड़ी देश भी इसी तरह फ़िल्मों, डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल प्रोडक्शन में निवेश कर रहे हैं, जो उनकी संस्कृतियों, इतिहास और आज की सच्चाइयों का बाकी दुनिया से रूबरू कराते हैं. ये मुल्क इस बात को समझ चुके हैं कि कहानी सुनाना सिर्फ़ मनोरंजन नहीं है; यह शिक्षा, सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर का हथियार भी है.
तो फिर, भारतीय मुसलमानों को अपनी मर्ज़ी से दुनिया के सबसे प्रभावशाली संचार साधनों में से एक से दूरी क्यों बनानी चाहिए?
इतिहास एक और सीखने लायक उदाहरण देता है. एक वक़्त था जब समाज के कुछ हिस्से कानूनी शिक्षा को शक की नज़र से देखते थे, उनका कहना था कि वकीलों को झूठ का बचाव करना ही पड़ता है, और इसलिए यह पेशा खुद धार्मिक रूप से शक के घेरे में है. वक़्त के साथ, जानकारों और समुदायों ने माना कि कानून का सही तरीके से पालन करने पर न्याय मिलता है. इसके बाद आज हज़ारों मुसलमान गर्व से वकील, जज और कानूनी पेशे को अपना रहे हैं, वो भी बिना कानूनी शिक्षा की वैधता पर सवाल उठाए.
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सिनेमा पर भी इसी तरह सोचने की ज़रूरत है.
फिल्म बनाने से पीछे हटने के नतीजे स्क्रीन पर तेज़ी से दिख रहे हैं. कई एकेडमिक स्टडीज़ से पता चला है कि मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा ने अक्सर मुसलमानों गलत तरीके से चित्रित किया है, उन्हें आतंकवादी, विलेन, संदिग्ध, पुराने ख्यालों वाले मौलवी या छोटे-मोटे किरदारों तक ही सीमित कर दिया है, जबकि मुस्लिम जीवन, इतिहास और योगदान की विविधता को नज़रअंदाज़ किया है. हालांकि कुछ बड़े अपवाद भी रहे हैं, लेकिन घिसी-पिटी इमेजिनेशन आज भी लोगों की सोच को बदल रही है.
जो कम्युनिटी अपनी कहानियाँ खुद नहीं बतातीं, उन्हें अक्सर दूसरे लोग रिप्रेजेंट करते हैं.
इसका जवाब सिनेमा का बॉयकॉट करना नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी से इसमें हिस्सा लेना है. भारतीय मुसलमानों को ऐसे फिल्ममेकर, स्क्रीनराइटर, सिनेमैटोग्राफर, एडिटर, प्रोड्यूसर, रिसर्चर और क्रिटिक की ज़रूरत है, जो नैतिकता, ऐतिहासिक सच्चाई और कलात्मक उत्कृष्टता पर आधारित फिल्में बना सकें.
वे भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उर्दू की साहित्यिक विरासत को बचा सकते हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, टीचर, एंटरप्रेन्योर और समाज सुधारकों को दुनिया के सामने ला सकते हैं. बच्चों के एजुकेशनल प्रोग्राम बना सकते हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर, सूफी परंपराओं और क्षेत्रीय संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, और आम मुस्लिम परिवारों को उन जानी-पहचानी घिसी-पिटी इमेज से हटकर दिखा सकते हैं, जो कमर्शियल सिनेमा पर बुरी तरह से हावी है.
फिल्म की पढ़ाई सिर्फ़ वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है. यह विज़ुअल कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया एथिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग और स्टोरीटेलिंग की पढ़ाई है. ये स्किल्स डिजिटल ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गई हैं. आज, कम्युनिकेशन तेज़ी से विज़ुअल होता जा रहा है. एजुकेशन और जर्नलिज़्म से लेकर एडवोकेसी और एंटरप्रेन्योरशिप तक, वीडियो पब्लिक बातचीत की मुख्य भाषा बन गई है. इस मीडियम से जुड़ने से मना करने का मतलब है, पब्लिक नैरेटिव को आकार देने की ताकत छोड़ना. इसलिए, मुद्दा यह नहीं है कि मुसलमानों को फिल्में बनानी चाहिए या नहीं? असली सवाल यह है कि क्या वे ऐसा न करने का रिस्क उठा सकते हैं?
रिप्रेजेंटेशन इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है, जो कम्युनिटीज़ अपनी खुद की नैरेटिव बनाने में नाकाम रहती हैं, अक्सर दूसरे लोग अपने फायदे के मुताबिक उनकी छवि गढ़ देते हैं. सबसे अच्छा जवाब न तो पीछे हटना है, और न ही नाराज़गी, बल्कि उस छवि निर्माण के प्रोसेस में हिस्सा लेना है. भारतीय मुसलमानों ने कभी उर्दू भाषा, शायरी, संगीत, साहित्य और परफॉर्मेंस के ज़रिए भारतीय सिनेमा को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी. उस विरासत को वापस लेना धर्म को नकारना नहीं है;बल्कि यह एजुकेशन, कल्चर और सच्ची कहानी कहने में एक इन्वेस्टमेंट जैसा होगा.
कैमरा दुश्मन नहीं है. यह बस एक मीडियम है. हर मीडियम की तरह, इसकी वैल्यू इसे इस्तेमाल करने वालों के इरादों पर निर्भर करती है. अगर मकसद सच, शिक्षा, न्याय और इंसानी इज्ज़त है, तो शायद दशकों से गलत तरीके से पेश किए जाने का सबसे असरदार जवाब चुप रहना नहीं होगा, बल्कि बेहतर कहानियाँ दिखाना होगा, जो ईमानदारी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ बताई और बनाई गई हो.
लेखक:
डॉक्टर (प्रो.) एहतेशाम अहमद
लेखक वरिष्ठ पत्रकार,डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के जर्नलिज्म और फिल्म अध्ययन विभाग के डीन हैं.