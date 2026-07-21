Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /कैमरा इस्लाम का दुश्मन नहीं, इस सच्चाई को जितना जल्दी हो सके समझ लें, मुसलमान!

कैमरा इस्लाम का दुश्मन नहीं, इस सच्चाई को जितना जल्दी हो सके समझ लें, मुसलमान!

भारत के हिंदी सिनेमा की तरक्की में भारतीय मुसलमानों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इसके बावजूद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इस कला और ताक़तवर जन माध्यम से इस वजह से दूर रहा है कि इस्लाम इसकी इज़ाज़त नहीं देता है. लेकिन दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है. विशुद्ध इस्लामी शासन वाले देश भी मान चुके हैं कि कैमरा इस्लाम का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जर्नलिज्म और फिल्म अध्ययन विभाग के डीन डॉक्टर एहतेशाम अहमद बता रहे हैं कि कैसे फ़िल्में ने सिर्फ एक कला और मनोरंजन का माध्यम है बल्कि ये अपनी बात कहने का एक ताक़तवर हथियार है, और मुसलमानों को इस मीडियम से क्यों जुड़ना चाहिए?

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jul 21, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:21 PM IST
कैमरा इस्लाम का दुश्मन नहीं, इस सच्चाई को जितना जल्दी हो सके समझ लें, मुसलमान!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
13 साल की उम्र में तख़्त पर बैठने वाला शहनशाह अकबर; जिसने तलवार से ज़्यादा दिलों पर
muslim news28 min ago
2
muslim news1 hr ago
3
muslim news3 hrs ago
4
Asaduddin Owaisi on Student Protest10:40 AM IST
5
UP bulldozer action9:20 AM IST