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Canada News: कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के 'कोट-दे-नेज' इलाके में सोमवार को गोलीबारी हुई थी. इस गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी और एक यहूदी नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई दूसरे पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस ने लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी. बाद में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया गया. इस हमले में शहीद हुए पुलिस अधिकारी की पहचान 34 साल के कॉन्स्टेबल मोहम्मद लामिन बेनरेदुआने के तौर पर हुई है. मोहम्मद लामिन बेनरेदुआने 2021 में पुलिस बल में शामिल हुए थे.
वहीं, मारे गए नागरिक की पहचान माइकल मोशे मिजराही के रूप में हुई है. वह स्थानीय यहूदी समुदाय के सदस्य थे और मॉन्ट्रियल के चाबाद सेंटर से जुड़े हुए थे. मिजराही मूल रूप से लेबनान के रहने वाले थे. बाद में वे इजरायल चले गए और फिर मॉन्ट्रियल में बस गए. उनके परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं, जो इजरायल में रहती हैं. इजरायली संस्था ZAKA उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए इजरायल ले जाने की प्रक्रिया में जुटी है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 23 जून को करीब 11 बजकर 30 मिनट पर हिल्टन होटल के पास 20 से 30 गोलियां चलने की खबर मिली. यह इलाका मॉन्ट्रियल के प्रमुख यहूदी बहुल क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां कई कोषेर रेस्तरां, यहूदी स्कूल, सामुदायिक केंद्र और चाबाद सेंटर मौजूद हैं. फायरिंग के बाद पुलिस ने तत्काल सुरक्षा अलर्ट जारी कर लोगों से घरों के अंदर रहने, दरवाजे बंद रखने और खिड़कियों से दूर रहने की अपील की. आसपास के सभी यहूदी स्कूलों और कारोबारों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया.इसके बाद पुलिस और हमलावर के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान, एक मुस्लिम कॉन्स्टेबल ने यहूदी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और शहीद हो गए. फिर पुलिस ने हमलावर को घेरकर मार गिराया. इस हमले में एक यहूदी व्यक्ति की मौत हो गई.
हमलावर की हुई पहचान
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, हमलावर की पहचान 'सेथ हैटफील्ड' के रूप में हुई है, जो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत का रहने वाला बताया गया है. जांच में सामने आया है कि उसने हमले से पहले एक '104' पन्नों का मैनिफेस्टो तैयार किया था और उसे कई मीडिया संस्थानों को भेजा था. इसमें आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हिंसक क्रांति की बात कही गई थी. साथ ही पुलिस, यहूदियों, महिलाओं और अश्लील सामग्री के खिलाफ भी उग्र विचार व्यक्त किए गए थे. पुलिस को घटनास्थल से एक राइफल भी मिली है.