क्या है पूरा मामला

दरअसल, 23 जून को करीब 11 बजकर 30 मिनट पर हिल्टन होटल के पास 20 से 30 गोलियां चलने की खबर मिली. यह इलाका मॉन्ट्रियल के प्रमुख यहूदी बहुल क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां कई कोषेर रेस्तरां, यहूदी स्कूल, सामुदायिक केंद्र और चाबाद सेंटर मौजूद हैं. फायरिंग के बाद पुलिस ने तत्काल सुरक्षा अलर्ट जारी कर लोगों से घरों के अंदर रहने, दरवाजे बंद रखने और खिड़कियों से दूर रहने की अपील की. आसपास के सभी यहूदी स्कूलों और कारोबारों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया.इसके बाद पुलिस और हमलावर के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान, एक मुस्लिम कॉन्स्टेबल ने यहूदी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और शहीद हो गए. फिर पुलिस ने हमलावर को घेरकर मार गिराया. इस हमले में एक यहूदी व्यक्ति की मौत हो गई.