पटियाला जैसी वारदात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, होगी सख्त कार्रवाई: कैप्टन अमरिंदर सिंह

चंडीगढ़: इतवार की सुबह पंजाब के पटियाला में हुए पुलिस पर हमला और ASI का हाथ काट देने वाली वारदात पर पंजाब के वज़ीरे आला अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं पंजाब में इस तरह की वारदातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने डीजीपी को भी हुक्म जारी कर दिया है कि वो सभी नाकों पर सख्ती से पेश आएं.

All Punjabis have been co-operating & helping Punjab fight the battle against #Covid19. However, a few miscreants, as in today’s unfortunate incident in Patiala, who are putting everyone at risk, will be dealt with a heavy hand. Issued strict directions to DGP. Sharing my views. pic.twitter.com/bfE5qsdMih

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 12, 2020