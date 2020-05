9वीं और 11वीं जमात में फेल हुए स्टूडेंट्स को पास होने के लिए CBSE देगा एक और मौका

नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने ऐलान किया है कि जो तलबा 9वीं और 11वीं जमात में फेल हो गए हैं, उन्हें दुबारा पास होने का मौका दिया जाएगा. इस बात की जानकारी ने ट्वीट और नोटिफिकेशन रिलीज़ करके दी है.

CBSE ने ट्वीट करते हुए कहा, '' Covid19 की के मद्देनज़र हालात को देखते हुए, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी CBSE स्कूलों को सलाह दी है कि वे सभी तलबा को एक मौका मुहैया करें, उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लें जो 9वीं और 11वीं जमात में फेल हुए हैं."

In view of the unprecedented circumstances of Covid-19, Union HRD Minister, @DrRPNishank has advised all CBSE schools to provide an opportunity to all students, who have failed in 9th and 11th to take online/offline tests.@OfficeOfSDhotre @DDNewslive @PTI_News

