/हैदराबाद का करोड़ों का हेरिटेज प्रोजेक्ट क्यों अटका, मोदी सरकार ने लोकसभा में बताई वजह

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Hyderabad News: केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को लोकसभा को बताया है कि कानूनी विवाद के कारण हैदराबाद में कुतुब शाही हेरिटेज पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ है. सरकार ने कहा कि इसी वजह से 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए तय बाकी केंद्रीय फंड जारी करने में देरी हो रही है. तेलंगाना के सांसद एटाला राजेंद्र और चमाला किरण कुमार रेड्डी के एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कुतुब शाही पार्क, पैगाह मकबरे, हयात बख्शी मस्जिद और रेमंड के मकबरे का विकास शामिल है और यह जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदालती मामले का सामना कर रहा है.
मंत्री ने कहा कि केंद्र ने 2017-18 के दौरान 'स्वदेश दर्शन योजना' के 'हेरिटेज सर्किट' हिस्से के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए 96.90 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. उन्होंने कहा कि मंजूर की गई रकम में से 70.61 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं और तेलंगाना पर्यटन विकास निगम (TTDC) ने इसका पूरा इस्तेमाल कर लिया है. वहीं, तेलंगाना सरकार ने बाकी बचे 26.29 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है, लेकिन केंद्र का कहना है कि इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ज़मीन के मालिकाना हक का विवाद अभी अदालत में लंबित है. शेखावत ने कहा कि जमीन से जुड़ी कानूनी कार्यवाही अभी सुलझनी बाकी है और इस लंबित मुद्दे ने हेरिटेज संरक्षण और पर्यटन विकास प्रोजेक्ट के लिए बाकी फंड जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है.
क्या है कुतुब शाही हेरिटेज प्रोजेक्ट?
हैदराबाद में कुतुब शाही हेरिटेज पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक धरोहर को बचाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया था. इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत मंजूरी मिली थी. इसका मकसद गोलकुंडा इलाके की ऐतिहासिक धरोहर को विकसित करना और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर स्थापित करना है. हालांकि, सरकार के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट अभी कानूनी विवाद में फंसा हुआ है. इससे काम की रफ्तार धीमी हो गई है और केंद्र से मिलने वाली बाकी आर्थिक मदद जारी होने में देरी हुई है.
प्रोजेक्ट में क्या?
इस प्रोजेक्ट के तहत कई अहम ऐतिहासिक स्थलों का विकास और संरक्षण किया जाना है. इनमें कुतुब शाही हेरिटेज पार्क, पैगाह मकबरे, हयात बख्शी मस्जिद और रेमंड का मकबरा शामिल हैं. ये सभी स्मारक हैदराबाद के इतिहास और दक्कन वास्तुकला से जुड़े हैं. प्रोजेक्ट में इन जगहों पर पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, लैंडस्केपिंग, लाइटिंग सिस्टम, सूचना केंद्र, रास्ते, साइनबोर्ड और अन्य बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने की योजना थी. केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है क्योंकि प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला अभी अदालत में विचाराधीन है.