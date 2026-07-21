/हैदराबाद का करोड़ों का हेरिटेज प्रोजेक्ट क्यों अटका, मोदी सरकार ने लोकसभा में बताई वजह

मंत्री ने कहा कि केंद्र ने 2017-18 के दौरान 'स्वदेश दर्शन योजना' के 'हेरिटेज सर्किट' हिस्से के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए 96.90 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. उन्होंने कहा कि मंजूर की गई रकम में से 70.61 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं और तेलंगाना पर्यटन विकास निगम (TTDC) ने इसका पूरा इस्तेमाल कर लिया है. वहीं, तेलंगाना सरकार ने बाकी बचे 26.29 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है, लेकिन केंद्र का कहना है कि इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ज़मीन के मालिकाना हक का विवाद अभी अदालत में लंबित है. शेखावत ने कहा कि जमीन से जुड़ी कानूनी कार्यवाही अभी सुलझनी बाकी है और इस लंबित मुद्दे ने हेरिटेज संरक्षण और पर्यटन विकास प्रोजेक्ट के लिए बाकी फंड जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है.