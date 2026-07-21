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हैदराबाद का करोड़ों का हेरिटेज प्रोजेक्ट क्यों अटका, मोदी सरकार ने लोकसभा में बताई वजह

Qutb Shahi Heritage Park Project: केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि हैदराबाद में कुतुब शाही हेरिटेज पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कानूनी विवाद में फंसा हुआ है. इस वजह से स्वदेश दर्शन योजना के तहत बाकी केंद्रीय फंड जारी करने में देरी हो रही है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 21, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:16 AM IST
हैदराबाद का करोड़ों का हेरिटेज प्रोजेक्ट क्यों अटका, मोदी सरकार ने लोकसभा में बताई वजह
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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