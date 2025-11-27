दूसरी औरत पर मौलाना की नजर, प्रताड़ना से तंग बीवी पहुंची SP दफ्तर; मांगा इंसाफ

Chhatarpur Crime News: छतरपुर में मौलाना सद्दाम हुसैन पर बीवी गौसिया बानो ने मारपीट, तीन तलाक की धमकी और 12 लाख की मांग का आरोप लगाया है. पीड़िता न्याय के लिए एसपी दफ्तर पहुंची.
Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक मुस्लिम महिला ने अपने मौलाना पति पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और तीन तलाक की धमकी देने के गंभीर इल्जाम लगाए हैं. पीड़िता ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए सीधे छतरपुर के एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.
पीड़िता गौसिया बानो का इल्जाम है कि उसका शौहर मौलाना सद्दाम हुसैन शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित करता आ रहा है. महिला का कहना है कि शादी के बाद वह सिर्फ तीन बार ही अपने पति के साथ रह पाई, लेकिन हर बार उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं. शौहर आए दिन उससे मारपीट करता था और अपमानित करता था.
'दूसरी महिला पर है मौलाना की नजर'
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर कहता है, “तुम खूबसूरत नहीं हो, मैं तुम्हें तीन तलाक दे दूंगा, अगर नहीं तो 12 लाख रुपये लेकर आओ.” महिला के मुताबिक, उसके पास इतने पैसे लाने की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. महिला के भाई ने भी एसपी कार्यालय में शिकायत करते हुए कहा कि मौलाना की नजर किसी और महिला पर है, इसी वजह से वह उनकी बहन को परेशान कर रहा है.
बीवी ने लगाया बड़ा आरोप
उन्होंने बताया कि पहले भी इस मामले की शिकायत टीकमगढ़ में की गई थी, लेकिन वहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अब मजबूर होकर वे छतरपुर आकर शिकायत करने पहुंचे हैं. आरोपी मौलाना नौगांव में एक मदरसे में बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देता है. इल्जाम है कि बाहर धार्मिक शिक्षा देने वाला यह व्यक्ति घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ लगातार क्रूर व्यवहार कर रहा था. पीड़िता ने यह भी कहा कि वह लंबे समय से डर और तनाव में जी रही है. यह पूरा मामला हरपालपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है.