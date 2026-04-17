छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून पर बवाल; हाईकोर्ट पहुंचा ईसाई समुदाय

Chhattisgarh Anti Conversion Bill: छत्तीसगढ़ की BJP सरकार ने जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराने के खिलाफ विधेयक लाया है, लेकिन इस विधेयक का विरोध शुरू हो गया है. ईसाई समुदाय का आरोप है कि इस विधेयक की परिभाषाएं साफ नहीं हैं और इसका उपयोग ईसाई समुदाय को टार्गेट करके कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है. इस विधेयक के खिलाफ ईसाई समाज हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Chhattisgarh Anti Conversion Bill: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक और अधिनियम लाया है. इस विधेयक में दिए गए प्रावधानों का ईसाई समाज विरोध कर रहा है और बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में ईसाई समाज ने कहा है, अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास की सजा गलत है. ईसाई समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने संबंधित विधेयक के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
ईसाई समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने इस विधेयक के कई कड़े प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए विधेयक को रद्द करने की मांग की है. राज्य सरकार के इस विधेयक में जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. नए कानून के अनुसार अवैध धर्मांतरण पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है. आर्थिक प्रलोभन, दबाव या छल से धर्म बदलवाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
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साथ ही संगठित या बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराने पर और सख्त दंड देने का उल्लेख है. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून धर्मांतरण पर रोक नहीं, बल्कि गैर-कानूनी तरीकों पर नियंत्रण के लिए लाया गया है. याचिकाकर्ता क्रिस्टोफर पॉल ने अपनी याचिका में कहा कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है. याचिका में कहा गया कि इस कानून में अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास जैसी सजा देना असंवैधानिक है.
क्रिस्टोफर पॉल की याचिका के मुताबिक इस विधेयक की परिभाषाएं साफ नहीं हैं, जिससे मनमानी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है. यह विधेयक व्यक्तिगत निजता और आस्था के अधिकार में हस्तक्षेप करता है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है, इस विधेयक को राज्य सरकार टारगेट कर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है. मसीही समाज की तरफ से आरोप लगाया गया है, इस कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए हो सकता है.