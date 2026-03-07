UPSC CSE Result 2025: कैंसर और 4 मेजर सर्जरी से उठकर एक शख्स बना IAS; करोड़ों बीमार को दे गया प्रेरणा

UPSC Topper Success Story: दुनिया के सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा, महज एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों नौजवानों के सपनों की सबसे बड़ी मंजिल मानी जाती है. वह इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सालों मेहनत, धैर्य और लगातार संघर्ष करता है. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जहां मुश्किलें भी किसी को उसके लक्ष्य से डिगा नहीं पातीं. हर साल भारत के दूरदराज के इलाके से आने वाले अभ्यर्थी, ना जाने कितनी परेशानियों और अभावों को पारकर UPSC में टॉप करते हैं और उनकी यह कामयाबी अमर हो जाती है.

इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं माना जाता, क्योंकि इसके लिए लंबे समय तक धैर्य, कड़ी मेहनत और निरंतर तैयारी की जरूरत होती है. कई अभ्यर्थियों को इस मंजिल तक पहुंचने के लिए में आर्थिक, सामाजिक या स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के रहने वाले संजय धरैया की कहानी भी ऐसे ही संघर्ष और हिम्मत की मिसाल बनकर सामने आई है.

संजय धरैया ने 2025 की संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 946वीं रैंक हासिल की है. उनका कहना है कि जिंदगी में मिले अनुभव ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बने. हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं रहा. बचपन से देखा गया सपना लगभग एक दशक तक चली कैंसर की बीमारी की वजह से कई बार टूटता हुआ नजर आया. बीमारी कई बार दोबारा हुई और इस दौरान उन्हें चार बार सर्जरी से गुजरना पड़ा. इस बीमारी की वजह से उन्हें आंशिक रूप से सुनने में दिक्कत और चेहरे के एक हिस्से में लकवे की समस्या भी हो गई.

संजय धरैया ने बताया कि उनके मन में सिविल सेवा में जाने का सपना बहुत पहले से था. उन्होंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय में की थी. उस स्कूल के चेयरमैन एक सीनियर आईएएस अधिकारी हुआ करते थे. उन्हें देखकर ही उनके मन में प्रशासनिक सेवा में जाने का विचार आया. हालांकि पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उन्हें जल्दी नौकरी करनी पड़ी. 12वीं कक्षा के बाद ही उन्होंने सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में काम शुरू कर दिया, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. इसके बाद उन्होंने कई सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में काम किया, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं.

संजय धरैया ने बताया कि हर नौकरी के साथ उन्हें पढ़ाई के लिए लगभग छह से सात घंटे मिलते थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि UPSC की तैयारी के लिए इससे कहीं ज्यादा समय और निरंतर पढ़ाई की जरूरत होती है. उनका कहना है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के विपरीत UPSC के लिए व्यापक ज्ञान की जरुरत होती है, जिसके लिए लगातार और सुनियोजित ढंग से तैयारी की जरूरी होती है. नौकरी के साथ यह तैयारी सही तरीके से करना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था.

इसी बीच साल 2012 में उनके जिंदगी में बड़ा मोड़ आया, जब उन्हें कैंसर का पता चला. संजय ने बताया कि उनके चेहरे के दाहिने हिस्से में सूजन महसूस हुई, जिसके बाद बायोप्सी कराई गई. जांच में पता चला कि पैरोटिड ग्लैंड यानी लार बनाने वाली ग्रंथि में ट्यूमर है. इसके बाद सर्जरी के जरिए ग्रंथि के ऊपरी हिस्से को हटा दिया गया, लेकिन निचले हिस्से में ट्यूमर का कुछ भाग रह गया. इसकी वजह से 2013 में बीमारी फिर से उभर आई और उन्हें दोबारा सर्जरी करानी पड़ी.

इसके बाद 2015 में संजय की तीसरी सर्जरी के दौरान पूरी ग्रंथि को निकाल दिया गया. उन्होंने बताया कि इस दौरान उनका इलाज रायपुर, भिलाई और मुंबई में हुआ. इसके बाद अगले कुछ साल नियमित जांच और मेडिकल फॉलो-अप में बीते. उसी दौरान उनकी पोस्टिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में उनके गृह जिले महासमुंद में हुई. साल 2018 में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षा भी पास की, लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए. इसके बजाय उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से UPSC की तैयारी करने का फैसला किया.

संजय धरैया ने बताया कि तब तक उनकी तबीयत स्थिर हो चुकी थी और उन्हें लगा कि जिंदगी में जो कुछ उन्होंने झेला है, उसके बाद अब उन्हें पूरे समर्पण के साथ इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए. उन्होंने 2019 में UPSC का पहला अटेम्प्ट दिया. संजय धरैया ने अपने तीसरे अटेम्प्ट में UPSC टॉपर बने.

इससे पहले साल 2022 में संजय रायपुर चले गए और वहां रहकर तैयारी शुरू की. उनका ज्यादातर समय रायपुर के नालंदा परिसर में बीतता था, जो 24 घंटे खुला रहने वाला पब्लिक स्टडी सेंटर और लाइब्रेरी है. संजय सुबह 8 बजे वहां पहुंच जाते और देर शाम तक पढ़ाई करते थे. बाकी समय वह समता कॉलोनी में स्थित अपने लगभग 120 वर्ग फुट के कमरे में बिताते थे. यह कमरा वैसे ही था जैसा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर या पटना के अशोक राजपथ जैसे इलाकों में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के कमरों में देखा जाता है. कमरे में करीने से रखी किताबें, एक बिस्तर, कंप्यूटर के साथ एक स्टडी टेबल और खाना बनाने के लिए अलग टेबल थी.

'द हिंदू' को दिए इंटरव्यू में संजय ने बताया कि उनकी रैंक के आधार पर भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में चयन लगभग तय है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) मिलने की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. उनका कहना है कि इसका पता सोमवार को चलेगा. संजय के मुताबिक, उनकी रैंक, आरक्षण स्थिति और मेडिकल छूट को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि उन्हें आईएएस कैडर मिल सकता है. उन्होंने कहा कि वह कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, यही वजह है कि उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे.

