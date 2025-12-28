Advertisement
'चिल्लई कलां' में दिखता है कश्मीर का असली चेहरा, जब 40 दिनों तक कांप उठती धरती की जन्नत!

Chillai Kalan in Kashmir: कश्मीर की वादियां में इस समय कड़ाके की ठंडक पड़ रही है. मौसम विभाग ने नए साल पर तापमान में गिरवाट के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. बीते 21 दिसंबर से कश्मीर में 'चिल्लई कलां' सर्दियों का सबसे कठोर शुरू हो चुका है. आइये जानते हैं क्या है 'चिल्लई कलां'? इस दौरान कैसी होती है कश्मीर के लोगों की जिंदगी?

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:13 PM IST

'चिल्लई कलां' में होता है कश्मीर की खूबसूरती का दीदार (फाइल फोटो)
Kashmir: जम्मू-कश्मीर की वादियां सर्दियों में किसी जन्नत का अहसास कराती हैं. चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के सफेद लिबास में लिपटे जंगल, शांत झीलें और आसमान से गिरते बर्फ के फाहे इस धरती को और भी खूबसूरत बना देते हैं. जब डल झील पर शिकारे धीरे-धीरे सरकते हैं और उनके आसपास बर्फ जमी होती है, तो नजारा कैनवास की पेंटिंग मालूम पड़ती है. गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़ और खुला आसमान कश्मीर की खूबसूरती को नई ऊंचाई देते हैं. 

इसी मनमोहक सुंदरता के बीच कश्मीर की सर्दियों का सबसे कठिन दौर शुरू होता है, जिसे 'चिल्लई कलां' कहा जाता है. 'चिल्लई कलां' जम्मू-कश्मीर में सर्दी का वह समय होता है जब ठंड अपने चरम पर पहुंच जाती है. यह अवधि आमतौर पर 21 या 22 दिसंबर से शुरू होकर करीब 40 दिनों तक चलती है और जनवरी के आखिर तक रहती है. इस दौरान घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान कई बार शून्य से नीचे चला जाता है. रातें बेहद ठंडी होती हैं और दिन में भी सूरज की हल्की किरणें ठंड से राहत नहीं दे पातीं.

इस समय कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी होती है. सड़कें, घरों की छतें और खेत मोटी बर्फ से ढक जाते हैं. कई बार बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है कि पहाड़ी इलाकों और दूर-दराज के गांवों का संपर्क कट जाता है. डल झील और अन्य जलाशयों के कुछ हिस्सों पर बर्फ जम जाती है, जो 'चिल्लई कलां' की पहचान मानी जाती है.

'चिल्लई कलां' का असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देता है. स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं और रोजमर्रा का कामकाज धीमा पड़ जाता है. बिजली और पानी की सप्लाई भी कई जगह प्रभावित होती है, क्योंकि पाइप जम जाते हैं. ठंड से बचने के लिए लोग रिवायती कांगड़ी, मोटे ऊनी कपड़े, फेरन और रजाइयों का सहारा लेते हैं. घरों में अंगीठियां और हीटर जलाए जाते हैं ताकि सर्दी से राहत मिल सके.

खेती के लिहाज से यह दौर मुश्किल जरूर होता है, लेकिन माना जाता है कि 'चिल्लई कलां' की बर्फबारी जमीन के लिए फायदेमंद होती है. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो आगे चलकर अच्छी फसल में मदद करती है. इतना नहीं नहीं 'चिल्लई कलां' के दौरान भले इंसान से लेकर जानवारों को जमा देती हो, लेकिन यह एक तरह कुदरत का वरदान भी है. 

इसकी वजह यह है कि इस दौरान जमी बर्फ गर्मियों में धीमे-धीमे पिघल कर कई नदियों, नालों, झीलों को गुलजार करती है. गर्मियों में इसी पानी का इस्तेमाल खेती में, जल संकट को दूर करने में किया जाता है. भारत के मैदानी इलाकों में जब बारिश नहीं होती है, उस समय अकाल और सूखे का सामना करना पड़ता है. इसी तरह 'चिल्लई कलां' के दौरान जिस साल तेज ठंडक और भारी बर्फबारी नहीं होती है, तो माना जाता है कि इस सूखा पड़ा है.

पर्यटन की बात करें तो चिल्लई कलां के दौरान जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती अपने चरम पर होती है. बर्फ से ढकी वादियां, शांत वातावरण और सफेद पहाड़ पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. हालांकि, मौसम की सख्ती की वजह से सावधानी बरतना जरूरी होता है. कश्मीर की इसी खूबसूरी को निहारने और ठंडक से लुत्फ उठाने के लिए दुनियाभर के पर्यटक यहां का रूख करते हैं.

'चिल्लई कलां' के खत्म होते ही ठंड धीरे-धीरे कम होने लगती है और इसके बाद 'चिल्लई खुर्द' और 'चिल्लई बच्चा' का दौर आता है. लेकिन कश्मीर की सर्दियों की असली पहचान, उसकी बर्फीली खूबसूरती और मुश्किल जिंदगी का असली चेहरा चिल्लई कलां में ही देखने को मिलता है.

'चिल्लई कलां' के दौरान जम्मू-कश्मीर में खाने-पीने का इंतजाम पहले से की गई तैयारी पर आधारित होता है. भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए लोग इस दौर से पहले ही घरों में जरूरी राशन जमा कर लेते हैं. चावल, आटा और स्थानीय दालें और मसाले बड़ी मात्रा में रखे जाते हैं, ताकि लंबे समय तक बाजार न खुलने पर परेशानी न हो. हाड़ कंपाने वाली ठंडक में कश्मीरी खाने कई मायनों में खास होते हैं.  

सब्जियों के लिए आलू, प्याज और शलजम जैसी सब्जियां सुरक्षित रखी जाती हैं, वहीं कई घरों में साग-सब्जियों को सुखाकर स्टोर किया जाता है. सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले पारंपरिक व्यंजन जैसे हरिसा, यखनी और वाजवान के कुछ पकवान खूब खाए जाते हैं. गरम कहवा और नून चाय भी इस मौसम का अहम हिस्सा होती है, जबकि कश्मीरी कंदूर की रोटियां रोजमर्रा के खाने में शामिल रहती हैं. 

