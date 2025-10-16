LJP (R) ने बहादुरगंज से मोहम्मद कलीमुद्दीन को उतारा, NDA में सिर्फ 5 मुसलमानों को मिला टिकट

LJP Muslim Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU और BJP 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. चिराग पासवान ने बहादुरगंज विधानसभा सीट से मोहम्मद कलीमुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है.
LJP Muslim Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जदयू को छोड़कर सभी दलों ने अपने खाते की सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए. एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) ने गुरुवार को अपने खाते की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए. हालांकि, पार्टी ने बुधवार को ही 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी. लोजपा ने इस लिस्ट में एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है. मोहम्मद कलीमुद्दीन बहादुरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.
लोजपा (रामविलास) द्वारा जारी दूसरी लिस्ट के मुताबिक, पार्टी ने बेलसंड से अमित कुमार को टिकट दिया, जबकि मढ़ौरा से सीमा सिंह, शेरघाटी से उदय कुमार सिंह, बोधगया से श्यामदेव पासवान, रजौली से विमल राजवंशी, गोविंदपुर से बिनीता मेहता, बोचहा से बेबी कुमारी, बख्तियारपुर से अरुण कुमार और फतुहा से रुपा कुमारी चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा, बहादुरगंज से मोहम्मद कलिममुद्दीन, महुआ से संजय कुमार सिंह, चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, मनेर से जितेंद्र यादव तथा कसबा से नितेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.
बीजेपी ने इस साल किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है. जदयू ने मात्र 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, जबकि लोजपा ने एक मुस्लिम को मैदान में उतारा. इस तरह, एनडीए गठबंधन ने कुल मिलाकर सिर्फ 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है. सियासी एक्सपर्ट का कहना है कि यह संख्या राज्य में मुस्लिम समुदाय की आबादी के हिसाब से बेहद कम है. इससे यह सवाल उठ रहा है कि गठबंधन में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व कितना प्रभावी है.
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला दोनों गठबंधन के बीच माना जा रहा है.