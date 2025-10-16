Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2964827
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

LJP (R) ने बहादुरगंज से मोहम्मद कलीमुद्दीन को उतारा, NDA में सिर्फ 5 मुसलमानों को मिला टिकट

LJP Muslim Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU और BJP 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. चिराग पासवान ने बहादुरगंज विधानसभा सीट से मोहम्मद कलीमुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:13 PM IST

Trending Photos

LJP (R) ने बहादुरगंज से मोहम्मद कलीमुद्दीन को उतारा, NDA में सिर्फ 5 मुसलमानों को मिला टिकट

LJP Muslim Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जदयू को छोड़कर सभी दलों ने अपने खाते की सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए. एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) ने गुरुवार को अपने खाते की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए. हालांकि, पार्टी ने बुधवार को ही 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी. लोजपा ने इस लिस्ट में एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है. मोहम्मद कलीमुद्दीन बहादुरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

लोजपा (रामविलास) द्वारा जारी दूसरी लिस्ट के मुताबिक, पार्टी ने बेलसंड से अमित कुमार को टिकट दिया, जबकि मढ़ौरा से सीमा सिंह, शेरघाटी से उदय कुमार सिंह, बोधगया से श्यामदेव पासवान, रजौली से विमल राजवंशी, गोविंदपुर से बिनीता मेहता, बोचहा से बेबी कुमारी, बख्तियारपुर से अरुण कुमार और फतुहा से रुपा कुमारी चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा, बहादुरगंज से मोहम्मद कलिममुद्दीन, महुआ से संजय कुमार सिंह, चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, मनेर से जितेंद्र यादव तथा कसबा से नितेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.

बीजेपी ने इस साल किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है. जदयू ने मात्र 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, जबकि लोजपा ने एक मुस्लिम को मैदान में उतारा. इस तरह, एनडीए गठबंधन ने कुल मिलाकर सिर्फ 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है. सियासी एक्सपर्ट का कहना है कि यह संख्या राज्य में मुस्लिम समुदाय की आबादी के हिसाब से बेहद कम है. इससे यह सवाल उठ रहा है कि गठबंधन में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व कितना प्रभावी है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला दोनों गठबंधन के बीच माना जा रहा है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

LJP Muslim Candidate

Trending news

Egypt Foreign Minister India Visit
मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है PAK की पकड़? अब मिस्र के मंत्री भारत पहुंचे
bhopal news
Bhopal News: मकान में पढ़ी जा रही थी नमाज, नगर निगम ने तोड़ा घर
Houthi Commander Death
इजरायली हमले में जख्मी हुए हूती कमांडर मोहम्मद अल-गमारी की मौत, यमन में शोक की लहर
mp news
बजरंग दल के लोग पटाखों की दुकान पर लगा रहे हैं भगवा झंडा, अपनों से खरीदारी की अपील
Election Commission on Burqa Voters
TN Seshan के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाना चाहता है चुनाव आयोग
Imran Masood on SIR
SIR को लेकर मुस्लिम सांसद इमरान मसूद क्यों भड़के, जानें पूरा मामला
Pakistan News
अफगान-पाक के मुसलमान अब नहीं रहे भाई-भाई; कपड़ा छोड़ रोटी और मकान छीनने का हुक्म!
amu news
AMU में होली के बाद अब दीवाली पर भी तनाव; हिंदू छात्रों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
Azam Khan news
आजम खान ने अपनी ही पार्टी के सांसद नदवी के ज्ञान पर कसा तंज, कहा- काश...!
Pakistan Afghanistan Conflict
उम्माह की जप करने वाले मुस्लिम देश ने मोमिनों की बिछा दी लाशें, किया भीषण हमला