धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ ईसाई समुदाय ने खोला मोर्चा, छत्तीसगढ़ में भारी विरोध-प्रदर्शन

Chhattisgarh Religious Freedom Bill 2026: छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. धर्मांतरण कानूनों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय और जमीयत-उलेमा-ए-हिंद कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. अब इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ के ईसाई समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है.
Chhattisgarh Religious Freedom Bill 2026: भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित कई राज्यों जैसे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य में 'जबरन धर्मांतरण' विरोधी कानून बनाए गए हैं. ये कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से हैं. इन कानूनों के खिलाफ खास तौर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद और मुस्लिम समुदाय के लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. इनका तर्क है कि धर्मांतरण विरोधी कानून धर्म चुनने की स्वतंत्रता के खिलाफ है. अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 लेकर आई है. अब इस विधेयक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं.
इन कानूनों के खिलाफ कानूनी बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शनिवार (28 मार्च) ईसाई समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के खिलाफ ईसाई समाज के विभिन्न गुटों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया. भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले धर्मांतरित समुदाय के लोगों ने लालबाग स्थित अम्बेडकर चौक में सभा का आयोजन कर विधेयक के खिलाफ हुंकार भरी.
इस दौरान ईसाई समाज से जुड़े लोगों ने सरकार से छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को वापस लेने की मांग की, पदाधिकारियों ने कहा यह विधेयक संविधान के खिलाफ है. सभा के बाद ईसाई समाज के विभिन्न मोर्चाों और परिषद के द्वारा लालबाग से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली भी निकाली गई, इस दौरान 3 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. इन कानूनों के खिलाफ ईसाई समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बाद यह लड़ाई और मजबूत हो गई है. मुस्लिम समुदाय और जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ का ईसाई समुदाय ने भी मौर्चा खोल दिया है.