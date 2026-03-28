Chhattisgarh Religious Freedom Bill 2026: छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. धर्मांतरण कानूनों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय और जमीयत-उलेमा-ए-हिंद कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. अब इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ के ईसाई समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:32 PM IST

धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ ईसाई समुदाय ने खोला मोर्चा, छत्तीसगढ़ में भारी विरोध-प्रदर्शन

Chhattisgarh Religious Freedom Bill 2026: भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित कई राज्यों जैसे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य में 'जबरन धर्मांतरण' विरोधी कानून बनाए गए हैं. ये कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से हैं. इन कानूनों के खिलाफ खास तौर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद और मुस्लिम समुदाय के लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. इनका तर्क है कि धर्मांतरण विरोधी कानून धर्म चुनने की स्वतंत्रता के खिलाफ है. अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 लेकर आई है. अब इस विधेयक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं. 

इन कानूनों के खिलाफ कानूनी  बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शनिवार (28 मार्च) ईसाई समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के खिलाफ ईसाई समाज के विभिन्न गुटों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया. भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले धर्मांतरित समुदाय के लोगों ने लालबाग स्थित अम्बेडकर चौक में सभा का आयोजन कर विधेयक के खिलाफ हुंकार भरी. 

इस दौरान ईसाई समाज से जुड़े लोगों ने सरकार से छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को वापस लेने की मांग की, पदाधिकारियों ने कहा यह विधेयक संविधान के खिलाफ है. सभा के बाद ईसाई समाज के विभिन्न मोर्चाों और परिषद के द्वारा लालबाग से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली भी निकाली गई, इस दौरान 3 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. इन कानूनों के खिलाफ ईसाई समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बाद यह लड़ाई और मजबूत हो गई है. मुस्लिम समुदाय और जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ का ईसाई समुदाय ने भी मौर्चा खोल दिया है.  

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Trending news

Chhattisgarh Religious Freedom Bill 2026
धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ ईसाई समुदाय ने खोला मोर्चा, हुआ भारी प्रदर्शन
Iran War Update
ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया हमला, मीडिल ईस्ट में मचा हड़कंप
Himanchal Pradesh News
किन्नर बनकर मंदिर में महिलाओं को दे रहा था आशीर्वाद; बांग्लादेशी छात्र पर मुकदमा
chhattisgarh news
गाय को 'पक्षी' बताने पर बवाल; धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में अफजल अली पर मुकदमा
Indonesia Social Media Regulations
इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाया ब्रेक; दिया ये बड़ा तर्क
West Bengal news
Kolkata में SIR से कट गया HC के पूर्व मुस्लिम जज का नाम; बोले, मैं क्या करूँ अब ?
Kerala News
‘एक धर्म को सच्चा बताना गलत’, BJP नेता के बयान पर केरल हाईकोर्ट सख्त
murshidabad news
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी
UP News
‘पूजा हो सकती है तो नमाज क्यों नहीं?’ लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद को लेकर बवाल
Yemen Houthis Warning
Iran News: ‘ट्रिगर पर हैं हाथ’, हूतियों ने ट्रंप और नेतन्याहू को दी कड़ी चेतावनी