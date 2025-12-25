Opinion: 'मेरी क्रिसमस' बोलने से क्यों कतराते हैं मुसलमान, आखिर क्या है Christmas का इतिहास?

Christmas in Islam: एक तरफ पश्चिमी ताकतें हर तरह के वैचारिक और भौतिक हथियारों से लैस होकर इस्लामी तहज़ीब और संस्कृति पर हमला कर रही हैं, तो दूसरी तरफ खुद मुसलमान बदअमली, अनैतिकता और गुनाहों में फंसे हुए हैं और पश्चिमी सभ्यता और जीवनशैली को आधुनिकता की अनिवार्य शर्त मानने लगे हैं. आज की नई पीढ़ी के बाहरी पहनावे और रहन-सहन को देखकर बिना किसी बढ़ा-चढ़ाकर कहे यह मानना मुश्किल हो जाता है कि वे इस्लाम और मुसलमानों से जुड़े हुए हैं.

किसी भी कौम के लिए अपनी पहचान को कायम रखना सिर्फ आस्था की बुनियाद पर मुमकिन नहीं है, बल्कि संस्कृति और सामाजिक जीवन की रक्षा भी पहचान को बचाने का जरूरी हिस्सा है. भारत में जिन कौमों ने दूसरी कौमों से सांस्कृतिक दूरी कायम नहीं रखी, उन्होंने अपनी पहचान खो दी. जो कौम अपनी सामाजिक अलग पहचान खो देती है, वह धीरे-धीरे धर्म और मजहब से भी अपना रिश्ता कमजोर कर लेती है. भले ही वह खुले तौर पर धर्म से इनकार न करे, लेकिन धार्मिक मामलों में बेरुखी जरूर अपना लेती है.

पश्चिमी मीडिया, पश्चिमी साहित्य और यहूदी-ईसाई संगठन सभ्यता के नाम पर अनैतिकता और बदतहजीबी की एक मुहिम चला रहे हैं. ईसाई धर्म कभी संयम को संन्यास की हद तक ले जाता है और कभी धर्म को सिर्फ पूजा स्थलों तक सीमित कर देता है, जिससे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को पूरी तरह भुला दिया जाता है. इसके बजाय नैतिक मूल्यों की अनदेखी और भौतिक सुख-समृद्धि को लक्ष्य बना लिया जाता है. ईसाई त्योहारों में होने वाली बेहयाई से कोई भी समझदार व्यक्ति अनजान नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ईश्वरीय मार्गदर्शन को उसके असली रूप में पूरी सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाया और 'अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी' की शिक्षा दी, लेकिन उनके नाम लेने वालों ने अलग-अलग स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए उनके चारों ओर गलत विश्वासों का ऐसा जाल बुन दिया कि ईसाई धर्म कई समूहों में बंट गया.

चौथी सदी ईस्वी तक दुनिया में क्रिसमस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी. चौथी सदी की शुरुआत में रोम के एक पादरी ने एक मशाल बेचने वाले व्यापारी से मिलकर उसके कारोबार को बढ़ाने के लिए 25 दिसंबर 336 ईस्वी को चर्च में मोमबत्तियां जलाकर लोगों से खास तरीके से दुआ करवाई और पहला क्रिसमस मनाया. इसके बाद मोमबत्तियां जलाने की परंपरा चल पड़ी.

फिर लोग इस दिन अच्छे-अच्छे खाने बनाने लगे और चर्च जाकर धार्मिक गीत गाने लगे. धीरे-धीरे यह रस्म दूसरे इलाकों तक फैल गई. जर्मनी में इस दिन एक नई रस्म शुरू की गई, जिसमें यीशु और बीबी मरियम की पूरी जिंदगी को नाटक के रूप में दिखाया जाता था. मंच पर एक कृत्रिम पेड़ लगाया जाता था, जिसे मरियम अलैहस्सलाम का साथी बताया जाता था, मानो वे अपनी सारी तन्हाई उसके पास बैठकर बिताती थीं. इसी तरह क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई. इसके साथ-साथ क्रिसमस कार्ड की बिदअत भी शुरू हुई और क्रिसमस ट्री पर बल्ब और छोटी-छोटी लाइटें लगाई जाने लगीं. इस तरह क्रिसमस ट्री और क्रिसमस कार्ड व्यापारिक कंपनियों के लिए मुनाफे का बड़ा जरिया बन गए.

यह त्योहार शुरुआत में सिर्फ धार्मिक था, फिर इसमें संगीत आया, डांस शामिल किया गया और आखिर में शराबनोशी.

चूंकि, 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जन्मतिथि होना संदेहास्पद है और साढ़े तीन सौ साल तक इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, साथ ही शराब पीने और क्रिसमस ट्री की रस्म की ईसाई धर्म में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ईसाइयों का एक वर्ग भी क्रिसमस मनाने को पसंद नहीं करता. इसके बावजूद अफसोस की बात यह बताई गई है कि कुछ सादा-दिल मुसलमान पश्चिम की अंधी नकल में इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं.

25 दिसंबर ईसाइयों का त्योहार है, जिसे वे क्रिसमस डे कहते हैं. ईसाई विश्वास के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और उनके विश्वास के मुताबिक 'वे अल्लाह के बेटे हैं' यानी उनके मुताबिक 25 दिसंबर को अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ. इस्लामी शिक्षा के मुताबिक यह विश्वास पूरी तरह गलत है. किसी को अल्लाह का बेटा कहना कुफ्र और शिर्क है और यह अल्लाह को नाराज करने वाली सबसे गंभीर बातों में से है.

इसकी वजह यह है कि जब हम अनजाने में किसी को क्रिसमस की बधाई देते हैं, तो हम इस बात से सहमति जताते हैं कि अल्लाह की संतान है, क्योंकि ईसाई विश्वास के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं. जबकि ऐसा मानना कुफ्र और शिर्क तक पहुंचा देता है. कुरआन की सूरह इखलास में इन गलत विश्वासों का साफ खंडन किया गया है. इस आयत में साफ कहा गया है कि "अल्लाह एक है. अल्लाह बेनियाज है. न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी से पैदा हुआ और न उसका कोई बराबर है."

इस सूरह में ईसाई, यहूदी, अरब के मुश्रिक, दार्शनिक और हिंदुओं के विश्वासों का खंडन किया गया है. ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अरब के मुश्रिक फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं. हिंदू करोड़ों देवताओं को मानते हैं, जबकि कुछ दार्शनिक कहते हैं कि अलग-अलग बुद्धियां अल्लाह से निकली हैं और वही दुनिया का संचालन करती हैं. साथ ही उन मुसलमान कहे जाने वालों का भी खंडन किया गया है जो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले-बैत अल्लाह के निजी नूर से पैदा हुए हैं.

क्रिसमस डे को अल्लाह की नाराजगी की वजहों में से एक बताया गया है. सूरह मरियम में इसका जिक्र किया गया है. क्या यह सोचा जाए कि ईसाइयों को क्रिसमस की बधाई देकर हम उनके कुफ्र और शिर्क में शामिल नहीं हो जाते?

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं. लोग अल्लाह के लिए संतान ठहराते हैं, फिर भी वह उन्हें माफ करता रहता है और रोजी देता रहता है. एक हदीस-ए-कुदसी में कहा गया है कि अल्लाह के लिए संतान कहना उसे गाली देने के बराबर है.

इसी तरह क्रिसमस पर 'मेरी क्रिसमस' कहना अल्लाह को बेटा होने की बधाई देने के समान बताया गया है. गैर-कौमों की नकल के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस कौम की नकल करता है, वह उन्हीं में से हो जाता है.

क्रिसमस डे को इस्लाम में बिदअत कहा गया है. इस्लाम में केवल दो ईदें हैं, तीसरी ईद की कोई जगह नहीं है. बिदअत को कुरआन, सुन्नत और उम्मत की सर्वसम्मति के खिलाफ और हराम बताया गया है. मुसलमानों के लिए क्रिसमस मनाना, कार्ड भेजना और उसमें शामिल होना नए साल की रस्म से भी अधिक गलत और नाजायज बताया गया है, और मौजूदा रूप में क्रिसमस का त्योहार खुद ईसाई धर्म के भी खिलाफ बताया गया है.

लेखक: डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इरफान आलम कासमी. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार है. संस्थान इसकी हिमायत या विरोध नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: Opinion: सांसों पर संकट, संसद में प्रतीक; बीजेपी राज में Clean Air Goal 200 साल दूर!