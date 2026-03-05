बिहार में मुसलमानों के सिर से उठ गया नीतीश कुमार का साया; BJP के CM से अल्पसंख्यक आशंकित!

Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया फेसबुक पर ऐलान किया है कि वह राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं. इस ऐलान से यह साफ हो गया है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव होने वाला है. बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री BJP से होगा और दो डिप्टी मुख्यमंत्री जेडीयू से होंगे. इसके अलावा, गृह मंत्रालय जेडीयू के पास रहेगा. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

इस बीच, बिहार की पॉलिटिक्स में एक नई बहस शुरू हो गई है. लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या राज्य को फिर कभी नीतीश कुमार जैसा लीडर मिलेगा? खासकर मुस्लिम कम्युनिटी इस बात पर सवाल उठा रही है कि क्या उन्हें कभी ऐसा लीडर मिलेगा जो उनके विचारों को मजबूती से रिप्रेजेंट कर सके. सवाल उठ रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी और मुसलमानों की बात कौन करेगा. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लाए हैं और मुसलमानों के लिए वह कब भाजपा से लड़ने को तैयार हो गए और मुसलमानों के लिए उन्होंने भाजपा का साथ कब छोड़ा.

दरअसल, नीतीश कुमार ने पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से सिर्फ सात दिनों में ही उनकी सरकार गिर गई थी. इसके बाद उन्होंने 24 नवंबर 2005 को दोबारा पद की शपथ ली और लंबे समय तक बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे. माना जाता है कि उनके सत्ता में आने में मुस्लिम वोटों का अहम रोल था. इसी वजह से नीतीश कुमार ने लगातार मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश की है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, उन्होंने कई ऐसे प्रोग्राम और स्कीम शुरू कीं जिनसे मुस्लिम समुदाय से जुड़ने और उन इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की गई जहां उन्हें कम समर्थन मिला था.

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

साल 2005 के बाद नीतीश कुमार की अगुआई वाली सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए. सरकार ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाकर ₹1,080.47 करोड़ कर दिया गया और साल 2006 कब्रिस्तानों की फेंसिंग शुरू हुई, जिसमें अब तक हजारों कब्रिस्तान कवर हो चुके हैं. BJP के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार ने हज़ारों कब्रिस्तानों की बाड़बंदी करवा दी थी. BJP इस फैसले से नाखुश थी, क्योंकि वह हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी. फिर भी नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया. नीतीश कुमार ने कहा था कि मुसलमानों से सलाह के बाद फेंसिंग के लिए 1273 और कब्रिस्तानों की पहचान की गई, जिनमें से 746 कब्रिस्तानों की फेंसिंग पूरी हो चुकी है और बाकी पर काम जल्द ही पूरा हो जाएगा.

भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा

1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. सरकार इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मौतें मुसलमानों में हुईं. सत्ता में आने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय से वादा किया कि वह भागलपुर दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे. 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि जब उन्हें सेवा का मौका मिला, तो उन्होंने भागलपुर सांप्रदायिक दंगों की जांच की, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया. इसके अलावा दंगों से प्रभावित परिवारों को पेंशन के रूप में मदद दी जा रही है. पहले बहुत ज़्यादा हिंदू-मुस्लिम झगड़े होते थे, लेकिन अब कोई झगड़ा नहीं है.

मदरसों और मुसलमानों के लिए नीतीश का बड़ा फैसला

बिहार में मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2006 में शुरू हुआ और उन्हें सरकारी मान्यता मिल गई. मदरसा टीचरों को भी सरकारी टीचरों के बराबर सैलरी देने का ऐलान किया गया. नीतीश कुमार ने मुस्लिम छोड़ी हुई और तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक फाइनेंशियल मदद स्कीम भी शुरू की, जिसमें शुरू में 10 हजार दिए गए, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया. मुस्लिम स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग, हॉस्टल और ग्रांट जैसी कई स्कीमें लागू की जा रही हैं. इसके अलावा, युवाओं को सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर स्कीम का फायदा भी दिया जा रहा है, जिससे वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें.

वर्ष 2005 से पहले राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई काम नहीं होता था। उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकार थी उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आए दिन साम्प्रदायिक झगड़े होते रहते थे। 24 नवंबर… — Nitish Kumar (@NitishKumar) October 25, 2025

नीतीश कुमार ने बनाई अलग पहचान

गौरतलब है कि बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार को अक्सर ऐसे लीडर के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने लंबे समय तक कम्युनल पॉलिटिक्स के असर का विरोध किया है. 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने बार-बार यह मैसेज देने की कोशिश की है कि राज्य की पॉलिटिक्स धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और सोशल बैलेंस के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए. नीतीश कुमार ने BJP के साथ रहते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाए रखी है. वे कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में रहे. हालांकि, जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तो उन्होंने NDA छोड़ने का फैसला किया. नीतीश ने साफ कर दिया था कि वे गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को NDA के नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर गुजरात में 2002 के दंगों का आरोप था. हालांकि नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन नीतीश कुमार मुसलमानों को निराश नहीं करना चाहते थे.

मंदिर-मस्जिद पर नहीं हुआ राजनीति हावी

नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में बड़े पैमाने पर कम्युनल हिंसा की घटनाएं बहुत कम होती थीं. एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सरकार अक्सर किसी भी टेंशन वाली स्थिति को जल्द से जल्द कंट्रोल करने की कोशिश करती थी. हालांकि, समय-समय पर खासकर 2020 के बाद जब कुछ इलाकों में तनाव की खबरें आईं, तो छिटपुट घटनाएं हुईं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई से स्थिति को जल्दी काबू में कर लिया गया. उनके कार्यकाल में राजनीतिक बातचीत को मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों से दूर रखने की भी कोशिश की गई. बीजेपी के नेताओं ने मस्जिद-मंदिर की राजनीति करने की कोशिश की लेकिन नीतीश कुमार के हिदायत के बाद खामोश हो गए.

बीजेपी के वापसी से डर के साए में हैं मुसलमान

नीतीश कुमार के जाने के बाद मुसलमानों को डर है कि बिहार में BJP लीडरशिप मुसलमानों को टारगेट कर सकती है और परेशान कर सकती है, जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम और BJP शासित दूसरे राज्यों में किया है. मुसलमानों के घर गिरा दिए जाएंगे, मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों को निशाना बनाया जाएगा. जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा सकता है. सरकार मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार की शुरू की गई स्कीमों की फंडिंग भी बंद कर सकती है या कम कर सकती है.

